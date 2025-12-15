她「吃得很健康」腸胃變差　醫見飲食習慣揪關鍵

▲當事人飯後容易打嗝、脹氣。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

中醫師余雅雯分享，一名婦女自述「吃得很健康」，腸胃卻越來越差，屬於典型的 「氣滯食積」。她解釋，因蔬果攝取過量，尤其是質地偏硬、纖維粗的水果，進食時缺乏溫性、行氣的食材，且幾乎不吃油脂，腸道潤滑不足。

余雅雯在臉書說，前陣子遇到一位中年婦女，剛做完健康檢查，報告幾乎都正常，她卻很困擾說，「我很容易飯後打嗝、脹氣，也常常便秘。明明都吃得很健康啊，蔬菜水果很多，像芭樂、番茄這種低卡水果，幾乎不吃油，怎麼腸胃反而越來越差？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

余雅雯指出，很多人聽到這裡都會很疑惑，不是吃得清淡、蔬果多，就一定對腸胃好嗎？答案其實常常是吃得「過量」，又「吃錯方式」了。

余雅雯表示，這位婦女的狀況，在中醫來看屬於典型的 「氣滯食積」，蔬果攝取過量，尤其是質地偏硬、纖維粗的水果，進食時缺乏溫性、行氣的食材，幾乎不吃油脂，腸道潤滑不足，喝水量偏少，這些飲食習慣久了就會出現：

1、脹氣、便秘、打嗝

2、睡眠變差、腸胃悶悶不舒服

余雅雯提到，後來給對方的建議很簡單，吃這類蔬果時，可以「加一點行氣的幫手」：

1、薑

溫胃、促進腸胃蠕動

2、陳皮

行氣化滯，幫助消化

余雅雯說，重點不是刺激，而是讓氣流動起來，中醫講「氣行，食才會化」，腸胃動了，食物自然不會積住；而如何判斷自己是不是「食積」？如果你有以下情況，很可能腸胃正在塞車：

一、吃得太多、太快

食物在消化道停留過久

消化節奏被打亂

二、常見身體警訊

1、食傷脾胃型



厭食、腹脹

打嗝酸腐味、腹痛

腹瀉或便秘交替

2、食積化熱型

便秘、腹部悶熱

煩躁、頭痛

痔瘡出血、口乾

3、助濕生痰型

舌苔厚膩、偏黃或灰白

口臭、痰多

睡不好、容易醒