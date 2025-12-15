她「吃得很健康」腸胃變差　醫見飲食習慣揪關鍵

▲當事人飯後容易打嗝、脹氣。（示意圖／記者李佳蓉攝）
記者陳俊宏／綜合報導
中醫師余雅雯分享，一名婦女自述「吃得很健康」，腸胃卻越來越差，屬於典型的 「氣滯食積」。她解釋，因蔬果攝取過量，尤其是質地偏硬、纖維粗的水果，進食時缺乏溫性、行氣的食材，且幾乎不吃油脂，腸道潤滑不足。
余雅雯在臉書說，前陣子遇到一位中年婦女，剛做完健康檢查，報告幾乎都正常，她卻很困擾說，「我很容易飯後打嗝、脹氣，也常常便秘。明明都吃得很健康啊，蔬菜水果很多，像芭樂、番茄這種低卡水果，幾乎不吃油，怎麼腸胃反而越來越差？」
余雅雯指出，很多人聽到這裡都會很疑惑，不是吃得清淡、蔬果多，就一定對腸胃好嗎？答案其實常常是吃得「過量」，又「吃錯方式」了。
余雅雯表示，這位婦女的狀況，在中醫來看屬於典型的 「氣滯食積」，蔬果攝取過量，尤其是質地偏硬、纖維粗的水果，進食時缺乏溫性、行氣的食材，幾乎不吃油脂，腸道潤滑不足，喝水量偏少，這些飲食習慣久了就會出現：
1、脹氣、便秘、打嗝
2、睡眠變差、腸胃悶悶不舒服
余雅雯提到，後來給對方的建議很簡單，吃這類蔬果時，可以「加一點行氣的幫手」：
1、薑
溫胃、促進腸胃蠕動
2、陳皮
行氣化滯，幫助消化
余雅雯說，重點不是刺激，而是讓氣流動起來，中醫講「氣行，食才會化」，腸胃動了，食物自然不會積住；而如何判斷自己是不是「食積」？如果你有以下情況，很可能腸胃正在塞車：
一、吃得太多、太快
食物在消化道停留過久
消化節奏被打亂
二、常見身體警訊
1、食傷脾胃型
厭食、腹脹
打嗝酸腐味、腹痛
腹瀉或便秘交替
2、食積化熱型
便秘、腹部悶熱
煩躁、頭痛
痔瘡出血、口乾
3、助濕生痰型
舌苔厚膩、偏黃或灰白
口臭、痰多
睡不好、容易醒
