聞屁味防失智？研究：臭屁「1關鍵成分」可降低阿茲海默症風險

放屁氣味難聞，但最新研究指出，人體排放的氣體成分可能對大腦健康有正面影響。美國約翰霍普金斯醫學中心（Johns Hopkins Medicine）研究團隊發現，屁中含有的「硫化氫」可能有助於保護老化腦細胞，降低認知退化與阿茲海默症風險。

根據美媒《紐約郵報》報導，研究指出，「硫化氫」是一種帶有腐蛋味的氣體，人體在代謝過程中會自然產生少量。美國每年約有50萬名新確診的阿茲海默症患者，約翰霍普金斯醫學中心副教授保羅（Bindu Paul）主導的研究團隊希望找出延緩或逆轉病程的可能機制，研究成果近日刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

保羅表示，研究結果明確顯示，老化、神經退化與細胞內「硫化氫」等氣體分子之間存在關鍵連結。也就是說，人體排放的氣體成分有降低認知退化與阿茲海默症的風險。

研究團隊以基因改造、可模擬人類阿茲海默症病程的小鼠進行實驗，並注射一種名為NaGYY、可在體內緩慢釋放「硫化氫」的化合物。經過12週後，研究人員對小鼠的記憶與運動能力進行測試。

結果顯示，接受「硫化氫」治療的小鼠，其認知與運動功能較未治療組大幅提升約50%，活動力明顯增加，記憶表現也顯著改善。研究團隊指出，實驗結果顯示阿茲海默症所造成的行為與功能退化，可能透過引入「硫化氫」而獲得逆轉。

研究也說明，人體內一種名為「肝醣合成酶β」的酵素，負責調控多項細胞機能。隨著年齡增長，體內「硫化氫」含量會逐漸下降，當該酵素功能不足時，會與Tau蛋白過度結合，導致Tau在神經元內形成結塊，阻斷神經細胞間的訊息傳遞，最終造成細胞死亡。

另有先前研究發現，女性排放氣體中的硫化氫濃度「顯著高於男性」，也因此女性放屁氣味通常更為強烈。研究人員強調，這項突破性發現為阿茲海默症藥物研發開啟新方向，未來有望開發出能對抗、甚至戰勝失智症的新療法。

