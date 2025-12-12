沐浴鹽去角質「每周不要超過2次」　醫：3狀況應暫停使用

▲沐浴鹽正流行，但醫師建議不要天天用，以免過度刺激肌膚。（圖／Unsplash）

記者邱俊吉／綜合報導

最近天氣轉涼，不少民眾喜歡在泡澡時加入沐浴鹽，希望兼顧放鬆與清潔效果，但若挑選不當或使用過度，反而可能刺激肌膚。醫師說，沐浴鹽最好別天天用，一般膚質宜每周使用1至2次，乾性、敏感性肌膚則應以每周1次為佳。

針對沐浴鹽，食藥署邀台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說明相關衛教，她表示，市售沐浴鹽主要分2種，一種是合成型硫酸鎂浴鹽（Epsom Salt），成分為人工合成的硫酸鎂，常見於運動保養產品；另一種是天然沐浴鹽，來源包括海鹽、岩鹽或死海鹽，可能含有氯化鈉、鎂、鉀、鈣等多種礦物質。2種產品的觸感、使用目的略有不同，可依需求及膚質挑選。

黃毓惠指出，沐浴鹽具物理性去角質效果，可協助清除老廢角質，但頻率、力道若過度，恐破壞皮膚屏障，造成乾燥與敏感；通常一般膚質每周使用1至2次即可，乾性或敏感性皮膚者建議每周1次，避免肌膚負擔增加。

在使用方式上，應將沐浴鹽充分溶解於溫水中後再入浴，浸泡時間最好控制在10分鐘內，水溫亦不宜過高；沐浴後需以清水沖洗，避免殘留鹽分造成肌膚不適，並搭配乳液保養。

此外，黃毓惠強調，若皮膚已處於敏感、發炎或有傷口，應暫停使用沐浴鹽，改採溫和清潔及保濕照護；如在使用過程中出現乾癢、刺痛或脫屑等不適，亦應立即停用，並尋求皮膚科醫師協助。

黃毓惠提醒，選購沐浴鹽產品時，務必確認標示完整、來源明確並完成產品登錄，避免使用成分不清的商品；若首次使用，建議先在局部小範圍試用，觀察是否出現明顯刺激，再決定是否持續使用。

食藥署也提醒，選擇合規產品並掌握正確使用方式，才能在沐浴時兼顧舒緩與保養，但如對自身膚況或產品成分有疑問，應先諮詢皮膚科醫師以提高安全性。