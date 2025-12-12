快訊／新冠疫苗明年元旦「擴大全民接種」　限時2個月

▲新冠疫苗擴大全民接種，圖為第二階段流感新冠疫苗開打資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

公費新冠疫苗將短暫放寬為全民接種！疾病管制署今（12）日發布醫界通函，宣布經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議討論，決議自明（115）年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

今年秋冬新冠疫苗10月1日開打，本次公費對象限縮為「10類高風險族群」，為2022年宣布新冠疫苗全民接種之後首度限縮，不過根據疾管署最新醫界通函，將從明年1月1日起讓公費新冠疫苗擴大至全民接種，為期2個月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫界通函指出，考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加，而疫苗接種後約需2週才有完整保護力，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)今(114)年12月9日會議討論，決議自明(115)年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

醫界通函也說明，現階段國內供應Moderna LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種Moderna LP.8.1疫苗，籲請尚未接種之醫界朋友踴躍接種，並協助於看診時鼓勵尚未接種民眾皆可施打，尤其是65歲以上長者及高風險慢性病人等重點族群可儘早接種，以保障自身健康。

疾管署9日說明，國內新冠疫情目前處低點波動，上週新冠門急診就診計1,102人次，較前一週下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。統計今年10月起累計41例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者(占61%)及具慢性病史者(占80%)為多，95%未接種本季新冠疫苗。

疾管署提醒，新冠病毒傳播風險並未停歇，國內也仍持續新增新冠併發重症及死亡病例，尤其對65歲以上長者及具慢性病者易受疾病感染而引發重症甚至死亡，且先前接種的疫苗保護力會隨時間遞減而不足抵抗疾病侵襲，為保護自身及家人健康，自今年10月1日開打後還尚未接種新冠疫苗的公費對象儘快前往接種，12歲以上的公費對象可擇莫德納或Novavax任一廠牌接種，滿6個月以上至11歲公費對象僅可接種莫德納疫苗，以獲得足夠免疫保護力，防範疾病威脅。