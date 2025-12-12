「1類食物」降血壓、調血脂　10年研究：簡單有效的護心法

▲咖啡和茶都屬於富含多酚的食物。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

現代人注重養生，而你吃對了嗎？食安專家韋恩（楊世煒）分享，一項追蹤逾10年、超過3100名成年人的研究發現，經常攝取富含「多酚」的食物，如茶、咖啡、莓果、堅果和全穀物者，罹患心血管疾病的風險更低，且血液中的好膽固醇也較高，若在日常飲食中經常食用，可說是一種簡單且有效的心臟保健策略。

韋恩在粉專《韋恩的食農生活》發文引述近期發表於《BMC Medicine》的一項研究，該研究由英國倫敦國王學院研究團隊執行，結果指出，長期維持高多酚飲食者，其血壓與膽固醇狀況更為理想，預測的心血管疾病風險也明顯較低。

韋恩表示，研究者首次大規模分析多酚在體內代謝後所形成的尿中代謝物，結果顯示多酚代謝物（尤其與類黃酮、酚酸相關者）濃度較高者，罹患心血管疾病風險更低，且高密度脂蛋白（HDL，好膽固醇）也比較高。

▲高多酚食物穩血糖、調整血脂，降低罹患心血管疾病的風險。（示意圖／達志）

多酚是植物中天然存在的化合物，被廣泛認為能支持心臟、大腦與腸道等多方面的健康。韋恩說，為了更精準理解多酚攝取，研究團隊開發了「多酚飲食分數（PPS）」，評估茶、咖啡、莓果、橄欖油、堅果、全穀物等20種常見多酚來源食物的攝取情形。結果顯示PPS與心血管健康的關聯性，比統計總多酚攝取量更強。研究者認為PPS更能反映整體飲食模式，而非單一營養素，更貼近真實生活中的飲食影響。

雖然心血管風險會隨年齡自然上升，但平常高多酚攝取者的風險增加幅度明顯較緩。該研究第一作者Yong Li博士認為，「多酚存在於許多日常易取得的植物性食物中，經常攝取是一種簡單且有效的心臟保健策略。」