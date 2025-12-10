胰臟藥「卡利消」全台缺貨　食藥署：專案申請通過就馬上輸入

▲卡利消全台缺貨。（圖／讀者提供）

記者趙于婷／台北報導

胰臟酵素製劑「卡利消」全台缺貨，食藥署證實，已接獲亞培、永信2家藥商通報，庫存都只剩1個月，目前已有1家業者提出專案申請進口，正在審查資料中，一通過就可以馬上輸入。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄受訪時指出，該藥品是Pancreatin或Pancrelipase腸溶微粒口服劑型，適應症是囊狀纖維化症、慢性胰臟炎及胰臟手術等情形，引起的胰液分泌不全，列藥事法第27條之2之必要藥品。

黃玫甄說，近期接獲亞培、永信2家藥商通報，庫存都只剩1個月，主要是因為國外原料短缺，其他國家也都缺貨，經過臨床評估，該藥品在臨床有使用必要性，雖然目前有成分相近的藥品，但主成分含量不同，建議藥品保留給已接受治療、無法更換替代藥品的病人。

根據健保署統計，去年「卡利消」錠劑使用患者約1.6萬人，健保申報量為900萬粒，支出約8000萬元。黃玫甄強調，已在114年11月25日於西藥醫療器材供應資訊平台公開徵求專案輸入或製造「Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型（Lipase含量≧20,000USP units）」，目前已經有一家業者申請專案進口，資料已經在審查中，一通過就可以馬上輸入藥品。