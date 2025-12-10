她半年瘦10公斤竟罹「癌王」　醫示警3大症狀

▲醫師表示，透過內視鏡超音波才能清楚診斷胰臟癌。（圖／翻攝林相宏臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變。禾馨民權健康管理診所院長林相宏分享，一名患者要彎腰才能稍微入睡，半年瘦10公斤，經照胰臟內視鏡超音波，發現胰臟癌超過4公分合併血管侵犯、淋巴轉移。他提醒胰臟癌三大臨床症狀，包括「腹痛腹脹、腰背痛、噁心想吐」。

林相宏9日在臉書說，覺得還是太少人了解「胰臟內視鏡超音波」這個好物了，胃附近不舒服，不要再只做胃鏡和超音波了，不只提醒病患，也提醒醫師們。

林相宏指出，一名70歲女性最近半年多吃東西開始容易脹，食量越來越小，到最後甚至會很想吐的感覺；尤其這三個月以來，晚上除了肚子痛，背後也很不舒服，連睡覺都要彎著腰才能稍微入睡，睡眠品質變得很差。

林相宏提到，患者半年來瘦10公斤，去醫學中心做胃鏡說胃食道逆流、幽門桿菌感染，醫生說殺菌治療完症狀再看看，也安排腹部超音波說都正常，還照了兩次。

林相宏表示，患者抽血有嚴重糖尿病，但症狀越來越嚴重，吃藥都沒有改善，也在醫院換了3個醫生，換藥也都沒用，家屬因此來找他求治。

林相宏說，「我跟她說就是檢查胰臟就對了，而且檢查胰臟要有方法，胰臟內視鏡超音波是最準確的方式。馬上一照，答案揭曉，胰臟癌超過4公分合併血管侵犯、淋巴轉移，只能先化療讓腫瘤變小。」

林相宏指出，為什麼超音波照兩次都看不出來？胰臟在身體最深處，前方有胃腸道空氣遮擋，腹部超音波很難看清除胰臟全貌，這個病患都已經第三期，腹部超音波還是說正常。

林相宏提到，根據研究，你知道超音波胰臟看不清楚的機率有多少嗎？92.4%，沒錯，胰臟的頭部和尾部非常容易因肋骨、腸氣阻擋而看不見；反過來說，真的已經用其他檢查知道有早期的胰臟癌了，回頭再用超音波找，還是有超過5成找不到腫瘤。

林相宏寫道，而胰臟內視鏡超音波為什麼看得清楚？因透個這項特殊檢查，直接深入胃部，緊貼著胰臟表面掃描，所有空氣、皮下脂肪的干擾全部沒有了，連最小0.5公分的胰臟癌都能看清楚，甚至超越磁振造影和斷層掃描的準確度。

林相宏說，很遺憾這樣的故事一直不斷重演，請警覺腹痛吃胃藥不會好、食慾越來越差，甚至糖尿病，一定要想到胰臟出問題。他呼籲不要輕忽胰臟癌，三大臨床症狀包括「腹痛腹脹、腰背痛、噁心想吐」。