他「肩膀痛半年」確診肺癌末期　醫警告2種人小心

文／NOW健康 辰蘊如／台北報導

60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。

肺尖腫瘤　最愛偽裝成五十肩

很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3%至5%，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。

劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。

相關警訊出現　需要馬上就醫

一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等，這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。

尤其年長者和吸菸者出現不明肩痛時，劉祖豪醫師建議先安排胸部X光檢查。雖然大部分肩膀痛是骨科問題，但多做一項檢查總比延誤治療好。早期肺癌治療效果很好，但拖到末期才發現，存活率就會大幅降低，及早發現永遠是對抗癌症最重要的關鍵。

關鍵字： NOW健康 肩痛 吸菸 劉祖豪醫師 國泰醫院 五十肩 肌腱炎 咳嗽

