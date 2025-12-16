水壺「一摸滑滑的」只用水沖不夠！醫：增加腹瀉機會

▲不只是小孩水壺，大人的水杯你多久沒徹底清洗了？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你都怎麼洗孩子的水壺？小兒科醫師傑登好奇拋問，「是不是覺得反正只是裝開水，用水沖一沖、倒掉、晾乾，看起來透明又乾淨，就搞定了？」他說，若常聞到水壺裡有怪味，內側摸起來滑滑的，可能是「生物膜」在作怪，光用水沖洗難以去除，孩子長期接觸恐增腹瀉機會。

「別讓孩子的水壺變成細菌溫床！」傑登醫師在粉專衛教示警。他說明，水壺只用水沖洗，恐讓眼睛看不見的「生物膜」悄悄累積，它是由細菌、酵母菌、黴菌等微生物，結合黏性物質，形成黏附於表面的微生物聚集結構，會牢牢地附著在水壺內壁、吸嘴、吸管和墊圈，若只用清水沖洗，通常難以有效去除生物膜。

傑登進一步指出，因孩子的免疫系統尚未成熟，而若長期接觸清潔不足、微生物量較高的水壺，可能增加其腸胃不適、腹瀉的機會；此外，恐對過敏體質的孩子造成額外刺激；孩子也會因為異味而降低喝水意願，影響日常水分攝取。他說，將生物膜喝下肚，雖不一定會馬上生病，但每天接觸的累積才是家長們該留意之處。

想要有效對抗生物膜，傑登分享，透過物理性破壞，刷洗是關鍵，使用長柄刷、吸管刷，將生物膜好發位置如瓶口螺紋、吸嘴、矽膠墊圈、吸管內側反覆刷洗，才能真正破壞生物膜結構。另外，可使用中性洗潔精清洗，或定期以小蘇打＋溫水浸泡15～30分鐘，若需除味，也可以搭配白醋短時間浸泡。拆洗完所有零件後，應放在通風處徹底晾乾，因為濕氣是細菌最愛的環境。

傑登建議，水壺應在每天使用完畢後清洗，每週也要至少一次深層刷洗，一旦發現水壺／水杯出現變色、明顯刮痕、矽膠變硬變黃或彈性變差等，請務必更換。