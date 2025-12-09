吃東西常嗆到「以為胃食道逆流」！他罹肺癌3期　醫列3警訊

▲男子進食容易嗆到，以為只是胃酸逆流。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

胃食道逆流是現代人的文明病，一名60多歲男子受此困擾多年，最近常伴隨喉嚨灼熱感，進食容易嗆到，服藥卻沒改善，過了幾週症狀惡化，不僅聲音沙啞還感覺脖子緊緊的，進行跨科別檢查，最終確診肺癌第三期合併頸部淋巴結轉移。醫師示警，吞嚥困難、容易嗆咳與聲音沙啞，為胃食道逆流的非典型症狀，一定要小心。

肝膽腸胃科醫師錢政弘在粉專指出，該名男子有多年的胃食道逆流病史，5個月前就診提及「吃東西很容易嗆到」，讓他產生警覺。經過胃鏡檢查結果顯示，患者確實有胃酸逆流引起的食道炎及幽門桿菌感染，但咽喉附近並未發現異常，服用藥物2週後，胃酸逆流症狀明顯改善，但偶爾還是會嗆到，實在不對勁，建議對方轉至耳鼻喉科檢查。

▲經過跨科別檢查，男子最終確診肺癌第三期合併淋巴結轉移。（示意圖／本報資料照）

錢政弘說，又過了2週，男子的症狀惡化，不僅聲音變沙啞，還感覺脖子緊緊的，轉介至耳鼻喉科檢查，發現其左側聲帶麻痺，推測是控制聲帶的返喉神經受到壓迫，再輾轉至胸腔科進一步檢查，最終竟確診肺癌第三期合併頸部淋巴結轉移。

錢政弘表示，男子回診看幽門桿菌報告時，分享自己過去3個月完成化療的經歷，喉嚨的不適已完全消失，「我們回顧當時的病程，才驚覺那些『容易嗆到、聲音沙啞、頸部緊繃』的症狀，其實都與胃食道逆流無關，而是肺癌轉移淋巴結壓迫神經所致。」

雖然胃食道逆流在現代人身上很常見，但千萬別忽視身體發出的細微警訊。錢政弘示警，若經過治療後，單一症狀未改善，或是出現吞嚥困難、容易嗆咳、聲音沙啞等非典型症狀，務必提高警覺，進行跨科別的詳細檢查，以免錯失黃金治療期。