鯛魚排烏龍衝擊檢驗公信力　食藥署今派員赴高雄訪查

▲全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

高雄市衛生局昨承認檢驗出包，誤將全聯「台灣鯛魚排」驗出動物用藥，引發外界質疑官方食安檢驗公信力。衛福部食品藥物管理署今（5）日派出4名實驗室管理、檢驗技術人員前往高雄衛生局實驗室訪視，主要目的是要協助檢視實驗室品質管理、確認改善方案是否有效；這也是食藥署罕見首度主動派員訪視地方衛生局的實驗室。

高雄市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，導致全台產品下架回收，後續供應商不服自行送驗，且結果顯示「未檢出」。

面對外界質疑，讓高雄市衛生局再次檢驗，卻發現儀器設定條件遭更改，導致設定值被放大10倍，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，昨日緊急召開記者會宣布此事，也立即通報食藥署及啟動後續處理。

食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧表示，食藥署是在昨接獲高雄市衛生局通知之後，今決定主動派員南下訪視，因為這是一起突發、特殊性事件，包含專精實驗室管理及檢驗者共4人，預計會花一整天時間。

遲蘭慧指出，目前已經知道錯誤發生原因，所以會對於實驗室管理、紀錄去做一個瞭解，對於實驗室品質管理系統的SOP是否落實、人員複核機制等，並確認改善方案是否有效。

外界質疑這段時間高雄市衛生局等官方檢驗是否有失準疑慮？遲蘭慧表示，食藥署也會進一步確認，雖然本案屬於單一事件，但是還是會看看是否有系統性錯誤，會要求高雄市衛生局展開調查。在確保問題解決之前，高雄市衛生局對於動物用藥檢驗項目暫停。

高雄市長陳其邁今日對全聯及養殖業者因為檢驗錯誤道歉，整起案件已移送檢調，透過司法調查釐清是故意還是疏失，同時要求衛生局要追究責任。