好多人中了！　「6大陷阱行為」累壞大腦

▲許多人喜歡滑手機。（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

好多人喜歡吃甜食、滑手機！腦神經科醫師鄭淳予提醒，你以為在放鬆，其實正累壞大腦！6個「多巴胺陷阱行為」包括吃含糖食物、長時間瀏覽社群媒體、線上購物、吸菸和吸毒（包括電子菸）、看色情內容、賭博。他以滑手機為例，「快樂一下→倍感空虛→再找刺激→又更空虛」，這就是「樂極生悲的多巴胺迴圈」。

鄭淳予在臉書表示，門診時病人常詢問，到底該做什麼才能真的放鬆？每次他都會先介紹這個重要的「大腦荷爾蒙」－－多巴胺（Dopamine），大腦中操控「快樂與痛苦的平衡開關」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭淳予指出，當我們滑開社群、吃甜食、看刺激內容時，大腦會瞬間分泌一波「速效多巴胺」！那種「哇！好過癮！」的感覺就是它，但別忘了「水能載舟，亦能覆舟」， 多巴胺也是。

▼甜食。（達志／示意圖）

鄭淳予說，正常大腦和身體一直在追求「穩態」（Homeostasis），也就是平衡，當多巴胺濃度飆升時，為了恢復平衡， 大腦會刻意讓多巴胺濃度「快速下降」，甚至降到比原本更低。

為什麼總是提不起勁？鄭淳予提到，一再讓多巴胺濃度「大起大落」，會使多巴胺系統疲憊不堪，當我們打開社群媒體刷影片，大腦多巴胺會「快速上升」，但只要一放下手機，多巴胺「開始下滑」，結果就變成惡性循環「快樂一下→倍感空虛→再找刺激→又更空虛」，這就是「樂極生悲的多巴胺迴圈」！

鄭淳予表示，長期下來就會出現動力下降、做事拖拉、情緒低落、憂鬱感增加；讓多巴胺透支的「6大陷阱行為」，以下6種極具「成癮性」的行為，會導致多巴胺「過度透支」：

1、吃含糖食物



2、吸菸和吸毒（包括電子菸）



3、看色情內容



4、長時間瀏覽社群媒體



5、賭博



6、線上購物

鄭淳予指出，學會操控多巴胺，才能離苦得樂！病人常問他該怎麼放鬆，其實想讓大腦真正快樂放鬆，只要做到一件事，把「速效多巴胺」替換成「緩慢穩定釋放的多巴胺」。

鄭淳予說，他常分享這些「緩釋多巴胺」的練習，都能讓多巴胺緩緩、健康釋放，使我們真正放鬆和愉悅：

1、每天閱讀30分鐘



2、每周戶外健行一次



3、每天曬太陽10~30分鐘



4、每周3次有氧運動（快走、慢跑、跳舞、游泳）



5、練習正念呼吸或冥想



6、均衡飲食：富含酪胺酸的蛋、豆、堅果、魚；多吃蔬果



7、學習新事務（彈琴、烹飪、畫畫、說新語言）



8、睡前寫下3件感謝小事



9、規律作息、充足睡眠

鄭淳予提到，這些行為雖然不會給你「快感」，但會讓大腦多巴胺維持得更久、更穩定，真正的快樂與平靜會更持久！