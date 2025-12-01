台灣鯛驗出禁藥　醫示警2大風險：可能產生「抗藥性細菌」

▲全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，雲林縣衛生局回應。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者趙于婷／台北報導

全聯通路販售的「台灣鯛魚排」檢出禁用的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，全面下架回收。對此，毒物專家表示，檢出濃度很低，但還是「可能會誘發過敏反應」，且若該藥物用在鯛魚的飼養，還要擔心未來「會增加環境中抗藥性細菌的產生」，可能導致未來恐面臨到無藥可用的窘境。

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海受訪時表示，「恩氟喹啉羧酸」是一種廣效性的抗生素，不能用在鯛魚的飼養，法規要求是不得檢出，以這次鯛魚排檢出0.028ppm，雖然濃度很低，但在醫學上還是會擔心，如果有民眾對抗生素過敏，可能會誘發過敏反應，例如皮膚癢、蕁麻疹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，如果業者把「恩氟喹啉羧酸」用在鯛魚飼養的話，也要擔心未來可能會增加環境中抗藥性細菌的產生，會讓未來面臨到無藥可用的窘境。

針對此食安事件，高雄市政府衛生局證實，10月間執行本市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期：2027年9月16日）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。