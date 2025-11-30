瀚仕健康集團啟用新總部　打造全台首座「亞洲功能醫學旗艦新紀元」

▲瀚仕健康集團今舉辦30週年喬遷酒會。（圖／瀚仕健康集團提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣即將在2025年正式邁入超高齡社會，醫療焦點不再只停留在「疾病治療」，而是提前延緩功能退化，維持身體的穩定韌性。深耕功能醫學與精準預防醫學超過30年的瀚仕健康集團（REDOX Health Group）啟用「瀚仕健康集團台灣總部」，整合檢測、臨床照護、精準營養與科學化追蹤，建立亞洲少見、更是台灣首座的全方位整合功能醫學中心。

集團創辦人歐忠儒表示，功能醫學最重要的核心精神是讓身體在疾病發生前，維持在優雅老化的軌跡，多數民眾面臨的疲勞、代謝失衡、荷爾蒙波動、免疫紊亂等現象，常發生在疾病診斷以前的亞健康階段，傳統檢查難以偵測，卻可能加速身體退化。

歐忠儒說，功能醫學透過深入檢測找出系統性失衡原因，並依個人需求提供精準營養、生活型態介入與長期追蹤，使身體重新回到健康軌跡。

▲▼瀚仕健康集團總部設立在台北美福大飯店17–18樓。

瀚仕功能醫學執行長歐瀚文指出，瀚仕健康集團長期投入功能醫學檢測研發，也深度耕耘臨床端的可行性推廣，目前已與台灣近三百家醫療院所合作，讓更多民眾能在疾病發生前透過功能醫學解析自身變化，掌握健康自主權，使「優雅老化」真正落實在日常生活中。

歐瀚文進一步提到，集團從實驗室到臨床皆遵循國際級標準，開發各類功能醫學代謝體檢測，打造「亞洲首創個人化專業報告」，龐大檢測數據被轉化為直觀圖表，不僅可協助民眾快速理解身體狀態，未來更規劃導入AI判讀系統，幫助提升臨床醫師判讀效率，常見檢測範圍涵蓋能量代謝、荷爾蒙平衡、腸道代謝物、壓力皮質醇、細胞營養狀態等。

瀚仕健康集團總部設立在台北美福大飯店17–18樓，以「打造不臥床的老後人生」為使命。歐瀚文強調，新總部將成為亞洲唯一的「一站式整合功能醫學基地」，讓檢測端、臨床端、教育訓練與營養方案能在同一平台上協作，創造跨專科整合的最高效運作模型。

