無傷口「碎化刀」治胰臟癌關注升溫　醫：超音波打不到就不能做

最新的癌症微創療法「碎化刀」，目前正在國內進行人體試驗， 主要鎖定傳統治療難以處置的肝膽胰癌症。醫師說，碎化刀不會在身上留下傷口，民眾有高度期待，許多人在門診詢問，但也發現有不少誤解，要注意碎化刀僅適用於超音波「看得見」的腫瘤，癌細胞若已擴散亦不宜，絕非萬能。

碎化刀人體試驗由台大醫院進行，針對進度，試驗主持人、癌症微創介入治療中心主任黃凱文說，碎化刀在美國核准治療肝癌，台灣試驗標的則包括肝癌、胰臟癌、腎臟癌、肉瘤等，部分項目已啟動，另有數項正在申請中，整體預估約3至5項將陸續展開。

對於目前已用於臨床的消融治療，黃凱文指出，其實傷口已相當小，僅需以細針穿刺腫瘤，再以電燒、微波、冷凍或奈米刀釋放能量破壞病灶，但只要有穿刺，便可能有出血、刺破器官、感染或氣胸等風險，其常見併發症超過一半與穿刺有關。

此外，腫瘤若靠近大血管或重要結構，或器官功能不足，也會限制穿刺的可行性，所以部分病人雖屬局部腫瘤，仍無法接受現行的微創消融，故「免穿刺」的碎化刀才會如此受期待。

針對碎化刀優勢，黃凱文說明，其以聚焦超音波的機械力震碎細胞，沒有任何器械會進入體內，也不會燙傷周邊組織，原理類似「海扶刀」，不過海扶刀屬熱消融，適用子宮肌瘤、甲狀腺或醫美，而碎化刀則已取得美國FDA肝癌適應症，至今全球累積約2500 例。

黃凱文表示，台大團隊10多年前便與研發碎化刀的美國團隊積極交流，近年獲善心人士捐贈儀器，得以啟動臨床研究，國內目前僅一台設備，臨床試驗包括原廠指定的研究與台大自行設計，以探索不同器官治療可能性的試驗，至今進行約半年，療效等細節則暫不得公開。

此外，黃凱文指出，已與碎化刀原廠簽署備忘錄，預計明年將在台成立亞太碎化刀訓練基地，成為亞洲區主要培訓醫師的中心。

碎化刀備受期待，卻絕非萬能。黃凱文說，碎化刀完全依賴超音波導引，所以只能治療「超音波看得到、打得到」的器官，例如肝臟、腎臟、胰臟、乳房與甲狀腺等，而因空氣、骨頭會阻擋聲波，故肺部、腦部、骨骼都無法治療。

黃凱文也說，即使在肝臟，碎化刀仍可能因腸氣、肋骨遮蔽導致無法進行，另腫瘤太大、分散，或已廣泛轉移，也不屬於碎化刀或任何局部消融的適應症。

此外，黃凱文指出，費用方面，目前用於治療困難胰臟癌的「奈米刀」，自費約30萬至50萬元，因此碎化刀未來上市後，價格推估會更高，短期內不易納入健保，將成為推廣的現實門檻。

黃凱文提醒，民眾不必神化新科技，碎化刀不能治療所有癌症，不過對於部分無法穿刺、無法開刀，且腫瘤位置適合的個案，將成為新的局部治療選擇。