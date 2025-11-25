停用瘦瘦針後「懷孕過重風險增3成」　研究：早產機率也提高

▲研究發現若曾施打瘦瘦針，懷孕後體重異常上升的風險較高。（圖／達志影像）

記者邱俊吉／綜合報導

最近瘦瘦針熱度高，但施打後若發現懷孕，對健康影響有多大？家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允今於臉書分享最新研究，指停藥後若懷孕，孕期比較容易體重上升、代謝異常，但未必是瘦瘦針本身造成，可能與原本就偏高的代謝風險及停藥後復胖有關，提醒若曾用藥，備孕或已懷孕時，記得一定要主動與醫師討論。

王姿允寫道，這篇在今天發表於國際頂尖醫學期刊《JAMA》的大型研究，共比對2組孕婦，一組曾在懷孕前或初期使用過GLP-1類瘦瘦針並已停藥，另一組從未使用；研究團隊觀察孕期體重、妊娠糖尿病、高血壓、早產及寶寶出生體重，結果發現，曾用瘦瘦針者在孕期更容易體重失控。

研究顯示，這群曾用藥孕婦，在孕期平均增加3.3公斤，過量體重增加比例為65%，高於未使用者的49%，平均異常增胖風險高出32%。

此外，用藥組的早產風險增加34%，妊娠糖尿病增加30%，妊娠高血壓與子癲前症增加29%，不過寶寶的出生體重並未明顯較差。

王姿允提醒，這是觀察性研究，曾使用瘦瘦針者，通常原本就較胖，代謝風險也較高，所以無法直接推論瘦瘦針造成孕期體重失控或其他風險，合理解讀是停藥後復胖加上原本體質，才是孕期風險上升主因。

對於想懷孕或已懷孕的女性，王姿允建議：

●若仍在使用瘦瘦針又有懷孕計畫，要先與醫師討論，目前不建議「打著針就懷孕」，因為現有資料對於懷孕中的長期安全性還不夠。

●若停藥後才發現懷孕，不需過度緊張，但務必告訴婦產科醫師用藥種類、使用多久與停藥時間，好讓醫師密切監測體重，並評估妊娠糖尿病、高血壓與早產風險。

●不論有無打瘦瘦針，孕期應持續掌握的生活方式，為控制體重、均衡飲食、減少含糖與加工食品、適度活動與按時產檢等。

王姿允認為，瘦瘦針不是主要問題，重點在停藥後如何銜接到孕期，若曾用減重針、正準備懷孕或已懷孕，務必將用藥史主動告知醫師，醫療團隊更能有效提高孕期安全性。