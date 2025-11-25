ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

法國進口「乾酪」大腸桿菌超標　邊境攔截2批退運銷毀

法國乾酪違規。（圖／食藥署提供）

▲2批法國乾酪檢出大腸桿菌不合格。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗結果，2批由輸入業者「東遠國際有限公司」報驗的法國乾酪，檢出大腸桿菌不合格，總計36公斤必須退運或銷毀。

東遠國際有限公司進口的2批法國乾酪，品牌名為「FROMAGERIE NAPIOT」分別檢出大腸桿菌1100 MPN/g、210 MPN/g、1100 MPN/g、1100 MPN/g、1100 MPN/g，大腸桿菌1100 MPN/g、460 MPN/g、460 MPN/g、1100 MPN/g、240 MPN/g。

依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類之檢驗結果判定，5個樣品中，允許有≦2個樣品之微生物檢驗值介於10 MPN/g(mL)和100 MPN/g(mL)之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值＞100 MPN/g(mL)，不符合食品安全衛生管理法第17條規定。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，大腸桿菌於乾酪類之檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100。

劉芳銘強調，食藥署已經從114年11月11日起至114年12月24日止，針對法國的乾酪在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

