男撿貓狗糞便施肥種菜　遭鉤蟲寄生竟引發中風

記者邱俊吉／台北報導

一名58歲男性日前連續腹瀉5天，並感覺胸悶、全身無力，緊急就醫後，醫療團隊本認為是心肌炎，未料轉入加護病房僅1天，竟又發生腦中風，經抽絲剝繭，發現禍根竟是鉤蟲感染引發罕見的全身發炎反應，取出體內鉤蟲並用藥雖解除死亡警報，仍住院整整18天才返家，且出院時需協助才能行走。

針對此個案，亞東醫院感染科主治醫師許孟璇說，患者本身從事物流業，閒暇時喜歡在河邊種菜，並自行撿拾貓狗糞便作為肥料。日前腹瀉一段時間後，感覺胸悶且全身乏力而到急診，由於心電圖發現異常，懷疑是心肌炎，故送到心臟加護病房，但胸悶症狀隔天雖緩解，卻又出現左側肢體癱瘓。

經腦部磁振造影檢查，竟發現該病人腦部雙側腦出現多處梗塞，且血液檢驗明顯異常，不但白血球總數約為一般人2倍，其中「嗜伊紅性白血球」比例達67%，遠大於常人的1%至7%，高度懷疑是寄生蟲感染的特殊徵象，於是醫療團隊緊急進行大腸鏡檢查，結果真的在腸道發現2條長度約1.5公分、正在吸血中的小蟲。

許孟璇指出，當時醫療團隊隨即取蟲，因過程中蟲體遭破壞，取出後無法進一步檢驗是哪種寄生蟲，但患者自陳有使用野生貓狗糞便澆肥的習慣，而根據文獻，野生貓狗身上最常見寄生蟲為「錫蘭鉤蟲」，故綜合研判是錫蘭鉤蟲感染。

針對治療，許孟璇說，成功取蟲後隨即給予患者使用特定抗生素，3天後腹瀉停止，嗜伊紅性白血球比例也降至正常範圍，不過病人的肢體活動力已受影響，住院期間雖積極復健，出院時左手肌力已部分恢復，且可自行站立、扶物行走，但仍需持續復健。

一般人難以想像寄生蟲侵犯腸道，怎會引起心臟、腦部異常？許孟璇解釋，主要是寄生蟲可能刺激體內嗜伊紅性白血球大量增加，而血球所製造特殊細胞激素，過量易引發全身發炎反應，才會波及心臟肌肉及腦血管，產生類似心臟發炎及中風的神經症狀。

對於鉤蟲感染，許孟璇指出，其主要是透過皮膚接觸而侵犯人體，而這名患者坦承種菜、澆肥時不穿雨鞋，都只穿拖鞋，推測可能是足部因此接觸到含有蟲體的土壤，成為感染破口。

針對預防，許孟璇說，一般民眾可能不會去撿動物糞便當肥料，但台灣近年有不少人喜歡在山區、河邊自耕小菜園，若赤腳或只穿拖鞋便接觸泥地，仍可能接觸到野生動物的糞便，感染恐趁虛而入，因此務必穿雨鞋或防水鞋具再從事相關活動。