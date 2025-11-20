ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

男赴日旅遊「突尿不出來」攝護腺腫成4倍　竟是感冒藥惹禍

▲一名男性有攝護腺肥大病史，吃到不適合的感冒藥導致急性尿滯留。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

一名65歲男性赴日旅遊期間感染流感，行前往藥妝店購買成藥服用後，隔日竟完全無法排尿，被導遊緊急送往當地醫院插尿管處置，返台檢查發現攝護腺體積已是一般正常尺寸的4倍，且原本就有攝護腺肥大的病史，但長期未穩定服藥，此次因服用含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，導致膀胱收縮功能受抑制，因此引發急性尿滯留。

顧家醫療總院長顧芳瑜醫師指出，秋冬為攝護腺肥大患者的高風險季節，一方面因氣溫下降使交感神經活性增加，導致攝護腺與尿道平滑肌收縮，另一方面許多感冒藥物含有第一代抗組織胺或交感神經興奮劑，可能讓膀胱逼尿肌放鬆、排尿收縮力下降，導致膀胱無法有效排空，若原本就有攝護腺肥大或排尿不順情況，就容易突然出現尿滯留。

需特別留意的是，許多男性平常排尿已不順卻未察覺異常或有攝護腺病史卻間斷服藥，一旦感冒服用成藥或因天冷頻繁憋尿、延誤如廁，都可能成為誘發因素。顧芳瑜說，此次患者就屬於平時用藥不穩、膀胱代償力已下降的典型個案，這類患者若臨時出現尿滯留，除了疼痛難耐，也可能需緊急插尿管治療，增加感染與醫療風險。

顧芳瑜建議，有攝護腺肥大病史的民眾在出國前，應主動就診確認狀況，穩定服藥並隨身攜帶處方藥物，若需服用感冒藥，應避免含第一代抗組織胺或交感神經興奮劑成分，並主動告知醫師自身病史。若出現解尿困難、尿速變慢、夜尿頻繁或解尿需用力等症狀，建議及早就醫，由泌尿科醫師評估攝護腺體積與膀胱功能。

關鍵字： 攝護腺腫大 急性尿滯留 泌尿科

