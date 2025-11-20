衛福部推「受訓完整才能做醫美」　估600人執業遇挑戰

▲石崇良強調政策方向以導正「直美」現象為目標。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

醫美執業資格問題最近備受關注，對此，衛福部今強調，醫美並非零風險，且多數接受醫美的民眾身體狀況良好，一旦醫師訓練不足造成傷害，更顯對民眾影響深遠，因此修法朝「完成PGY（不分科）訓練得執行醫美」的方向走；據統計，目前約有600名醫師未完成PGY，政策目標將「直美」現象導回正軌。

衛福部部長石崇良指出，台灣醫療制度從未假設醫師成功考照後即可獨立執行業務，故不論選擇一般科、次專科，皆需完成PGY；醫美領域長期有「直美」現象，主因是美容醫學並非正式科別，多以「一般科」登錄，系統無法直接辨識是否從事醫美，使風險管理更形困難。

針對「直美」現象進行修法，石崇良強調，因為民眾將生命、健康交付給醫療人員，醫師必須以最慎重、恭敬的態度面對可能的醫療風險，要求訓練完整，是維護安全的基礎，而非對醫師設限。對於相關配套，衛福部將與醫界持續溝通，確保制度調整能平順落實。

對於耳鼻喉科正名為「耳鼻喉頭頸外科」，石崇良則說，名稱調整由醫學會主動提出，目標是與國際接軌，並反映現行訓練內容，不會影響民眾權益，醫師也不必更換市招或證件，未來例行更新再調整即可。

近日關於「斷食善終」的話題也在醫界引起討論，對此，石崇良說，尊嚴善終是安寧療護長期努力的方向，斷食善終並非台灣安寧照護的常規醫療方式，仍需更多專業討論與社會對話。

今天也是石崇良生日，為此媒體致上祝福，並問他有無心願，他則笑稱，沒什麼特別，希望能有多一點時間陪老婆就好。