她反覆陰道感染懷疑自己「不乾淨」！醫揭5大原因「非衛生問題」

一名30多歲女性，平時工作繁忙，但最大的困擾不是工作壓力，而是「反覆性的陰道感染」。每隔一兩個月就會因為搔癢、灼熱感、分泌物異常或異味而痛苦不堪，因為復發不斷，還讓她開始懷疑是不是自己「不夠乾淨」，甚至影響到夫妻感情與自信心。醫師指出，反覆性陰道感染並不代表女性「不衛生」，主要有5類原因，沒有對症治療只會暫時性緩解。

國泰醫院婦產部生殖醫學科主治醫師謝耀德表示，許多人以為清潔得不夠才會感染，於是頻繁使用私密處清潔劑，卻往往適得其反。陰道本身存在「乳酸菌防護系統」，能夠維持健康的酸鹼環境；過度清潔反而會，破壞菌相平衡，把好菌沖走，讓壞菌更容易趁虛而入。

造成陰道感染反覆復發原因很多，謝耀德分析，包括免疫力低下（如常熬夜、長期壓力大）、治療不完全、伴侶沒有同步治療、潛在疾病如糖尿病或免疫疾病、甚至荷爾蒙變化，都有可能造成陰道感染一再復發。若沒有針對真正的原因處理，對症下藥，再多次的治療也可能只是暫時緩解。這也是為什麼有些患者會覺得「怎麼一直看醫生、一直用藥，都還是沒好？」

值得注意的是，若感染長期未能控制，甚至惡化成骨盆腔發炎，出現下腹痛或發燒等症狀，不僅會帶來劇烈不適，還可能增加輸卵管沾黏，進而提高不孕的風險。

要改善這個困擾，謝耀德指出，除了規律就醫、完整接受治療之外，生活習慣的調整也很重要。建議避免天天灌洗陰道，選擇透氣內褲，減少長時間穿著緊身褲或護墊；平時保持作息規律，適量攝取益生菌，也有助於維持菌相平衡。

謝耀德也提醒，若長期無法痊癒或伴侶有相關症狀，則應一同治療，避免「乒乓球」般的交叉感染。此外，透過專業醫師建議採取低劑量、低頻率的維持性投藥，也可以大幅降低復發的機會，讓生活品質明顯改善。