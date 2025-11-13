ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

糖尿病恐吃掉視力　醫揭「5大徵兆」：3成患者已病變卻不自知

醫師提醒糖尿病患要定期檢查眼睛。（圖／醫師提供）

▲醫師提醒，糖尿病患要定期檢查眼睛。（圖／院方提供）

記者趙于婷／台北報導

許多人不知道其實「糖尿病」也會默默侵蝕視力。根據調查資料顯示，患者約有3成有視網膜病變，但有做眼底檢查者卻不到1/3，許多病人已置身失明危機而不自知。醫師提醒，糖尿病「視網膜病變」有5大徵兆，這些徵兆常被誤以為是太累或度數又加深，而忽略其實可能是視網膜病變的警訊。

依據2019至2023年國民營養健康調查的統計，20歲以上國人盛行率為12.8%，等於每8人就有1人罹患糖尿病。澄清眼科高雄國際院區副院長陳怡豪指出，糖尿病視網膜病變早期沒有明顯症狀，多數患者等到發現視力模糊才就醫，不但錯過治療黃金期，更可能演變成永久性失明。

糖尿病對全身血管都有慢性傷害，其中又以眼底微血管的影響最為顯著，因此糖尿病患者相較一般人，更容易出現視網膜病變、青光眼與白內障等疾病，其中又以視網膜病變最為常見，也是糖尿病患者失明的主因。

根據臨床觀察，許多患者雖自認血糖控制得宜，但檢查後卻發現有視網膜病變早期徵兆，可見糖尿病對眼睛的傷害往往在不知不覺中累積。

陳怡豪說明，血糖長期過高會使視網膜微血管受損，導致血液供應不足，為了維持營養供應，眼睛會長出新的不成熟微血管，但這些不正常新生血管容易滲漏液體與破裂出血，形成纖維組織，進而形成視網膜病變，嚴重甚至可能導致失明，若合併高血壓、高血脂更易加速視網膜損傷。

平時維持穩定血糖、規律用藥與良好的飲食及運動習慣，是預防糖尿病併發症的第一步。但要特別注意的是，即使在積極控制下，視網膜仍可能因長期糖化壓力而受損，因此定期檢查仍然關鍵。陳怡豪也列出以下常見的糖尿病視網膜病變5大徵兆，建議患者至少每年應接受一次完整的眼科檢查，

1. 視力模糊或看東西變得不清楚。

2. 看到的顏色較暗、較淡。

3. 眼前出現飛蚊、黑影或蜘蛛網狀陰影。

4. 夜間視力變差、怕黑，開車或走路時特別吃力。

5. 因血糖波動造成晶狀體水腫，出現視野扭曲、變形或暗影。

關鍵字： 糖尿病 視網膜病變 眼睛健康

糖尿病恐吃掉視力　醫揭「5大徵兆」：3成患者已病變卻不自知

