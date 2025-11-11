BMI不是胖瘦唯一指標　醫舉例「大谷翔平過重」沒人說他胖

▲醫師指出，真正影響健康的關鍵是「體脂肪」。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

BMI不是胖瘦的唯一指標！醫師指出，BMI的主要侷限無法區分肌肉與脂肪的差異，這也是為什麼同樣的身高體重，有人看起來緊實結實，有人卻顯得鬆軟臃腫，真正影響健康的關鍵是「體脂肪」，甚至要進一步考慮體脂肪的「量」與「分布位置」，另外長期慢性壓力過高，也容易導致肥胖。

聯安預防醫學機構心臟內科主任施奕仲醫師指出，以美國職棒球星大谷翔平舉例，他完美化身為投手、打者兼具的「二刀流」，而他的身體組成，也是力量與速度的完美結合，他身高193公分，體重約95公斤，如果照BMI（身體質量指數）來算，為25.5屬於「過重」範圍，但應該沒有人會說他胖，只會說他非常強壯。

真正要關注的重點是「體脂過量」，俗稱過重或是肥胖，這對身體百害無一利。施奕仲說，近年在肥胖醫學與代謝研究領域中，包括「病態脂肪病」、「脂肪質量病」逐漸被多人所引用，被用來解釋肥胖帶來的健康危害。

病態脂肪病（Sick Fat Disease）是白色脂肪過量囤積在腹部，引發一連串的荷爾蒙問題，導致身體慢性發炎、胰島素阻抗、代謝症候群，進而成為心血管疾病，是化學性的病變。

脂肪質量病（Fat Mass Disease）主要與脂肪的物理性質有關，因為脂肪量過多，造成身體結構性的負擔，例如因過胖導致關節承重過大而磨損、睡眠呼吸中止症候群等，為生理上物理性的病變。

而體脂過高通常都來自於長期熱量過剩，吃進去的太多，而消耗的太少，吃進去的能量超過身體所需，身體就會自動將多餘的熱量轉化為脂肪儲存，久而久之，體重開始直線上升，因此控制體脂率比單純「減重」更重要。

值得注意的是，內臟脂肪過高的成因不是只有吃進過多的熱量，有些人明明看起來瘦瘦的，但卻也有內臟脂肪的問題，主要是因為長期慢性壓力過高，壓力荷爾蒙皮質醇（Cortisol）大量分泌，促進腹部脂肪堆積，形成「壓力型肥胖」。而無論是哪一種原因，只要內臟脂肪過高，就是慢性病、心血管疾病的高風險因子。

要改善體態和體脂問題，施奕仲建議，規律的核心肌群訓練搭配持續有氧運動是最必要的，若沒有運動習慣者，可先從堅持每天10分鐘鍛練核心開始，持續一個月，讓每日運動成為習慣，最終理想是10分鐘核心訓練，加上30分鐘有氧是最好的。

高壓工作者則建議每日特別撥出15分鐘做正念練習或是淨空大腦思緒，「發呆」就是個不錯的選擇，搭配和緩的腹式呼吸，這也是一種有助於緩解身心壓力的放鬆行為。