芬普尼蛋畜牧場「日產4萬顆」　食藥署：即起全面逐批檢驗才放行

▲衛福部食藥署召開記者會說明芬普尼雞蛋問題。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國內再爆「芬普尼」雞蛋，食藥署今表示，這次問題蛋品業者為文雅畜牧場，該場有5萬隻雞，一日可產4萬顆蛋，即日起針對該畜牧場，每一批都會逐批檢驗，確定沒有問題才會放行，目前沒有確切檢驗時程，會持續高標準檢驗到完全沒有風險。

食藥署署長姜至剛指出，台灣在民國107年就開始專案執行禽畜水產品藥物殘留監測計畫，至今總共驗了4232件，過去都沒有驗到芬普尼，但這次在11月4日驗出，第一時間已通知彰化縣衛生局已立即請業者下架回收停止販售，衛福部、農業部、環境部在11月5日也同時進行後續處理。

本次檢出農藥芬普尼具噴印溯源編號包括「I47045-251023C」、「I47045-251027C」、「I47045-251030C」及「I47045-251103C」，總計15萬顆，民眾可以留意家中蛋品，只要買到相關編號的，就算已開封，仍可以拿發票到原購買處退貨。

姜至剛說，彰化縣衛生局11月5日就到該畜牧場釐清狀況，總計6,260顆全數下架回收，也進一步去查同一批次是否有異常，11月6日也到洗選蛋場抽查，確實也有驗到芬普尼雞蛋，所以直接在洗選場攔截，沒有流入市面，11月7日就預防性下架停止販售。

姜至剛強調，該業者有5萬隻雞，一日可產4萬顆蛋，以後每一批都會逐批檢驗才會放行。至於短時間大量食用含芬普尼的雞蛋會有什麼影響？他則說明，60公斤的成人須於24小時或更短時間內攝食約100顆（每顆60克）涉案雞蛋，才可能達到短期健康風險門檻。

農業部畜牧司家禽生產科科長陳志維指出，接獲通報後，第一時間已經抽驗飼料，飼料檢驗是合格的，接下來會配合食藥署繼續做相關檢驗，另也責成地方政府農業、衛生、環保單位針對畜牧場的飼料、動物、生產產品做複驗，這部分還在進行中，有結果會通報食藥署和食安辦。