「在宅急症照顧」對象擬擴大　石崇良：擴及所有感染症患者

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部去年7月啟動「在宅急症照顧計畫」，衛福部部長石崇良今表示，今年8月OPAT（門診靜脈抗生素治療）上路，針對病情穩定、不需住院，不過還是需接受靜脈抗生素治療的成人感染症患者提供服務，之後將研擬在宅急症照顧對象將比照OPAT，擴及所有感染症患者。

石崇良今出席「2025台灣社區整合照顧研討會」致詞時坦言，最近外界認為衛福部一直拋出政策，這部分真的沒有辦法，許多政策「我們已經是慢的」。他說，很多政策必須不斷修正，不是一上路就完美，例如在宅急症照顧計畫在去年7月上路後，陸續也經過多次調整。

在宅急症照顧計畫目前主要對象為「肺炎、泌尿道感染及軟組織感染」等3大常見感染症，今年上路的OPAT（門診靜脈抗生素治療）是針對病情穩定、不需住院，但需要接受靜脈抗生素治療的成人患者，已經算是全部的感染症患者。

石崇良今透露，接下來將研擬在宅急症照顧計畫與OPAT治療接軌，讓在宅急症照顧對象擴及到所有感染症患者，另外，OPAT已納入提早出院在家治療（ESD），未來在宅急症照顧將和提早出院在家治療結合，讓穩定的患者回去家裡持續施打抗生素。