AI助攻！台大「元宇宙模擬平台」讓手術更精準　安全效率皆提升

AI人工智慧快速發展，在醫療上的應用也大有斬獲！台大醫院今（7）日發表「元宇宙手術模擬輔助平台」，利用延展實境（XR）技術，將病患的電腦斷層影像轉換為1:1數位孿生模擬（digital twin），讓外科醫師能在虛擬環境中進行手術規劃與模擬，如同擁有「導航系統」般精確輔助，大幅提升手術安全與效率。

台大醫院與台灣醫學會今日攜手舉辦「元宇宙導向之醫療創新：精準照護與手術模擬」記者會，由台大醫院院長余忠仁親自主持，為「台灣醫學會第118屆總會暨2025台灣醫學週、台灣聯合醫學會學術演講會」揭開序幕，展現台大醫院在智慧醫療與跨領域整合的最新成果。

台大醫院外科部教授陳晉興與台灣大學電資學院教授洪一平共同主持，發表世界級的元宇宙手術模擬輔助平台── OpVerse。該計畫獲得國家科學及技術委員會與廣達電腦公司支持，由台大醫院外科團隊與台大資訊工程學者攜手研發，利用延展實境（XR）技術，將病患的電腦斷層影像轉換為1:1數位孿生模擬（digital twin）。

陳晉興指出，這套系統在手術前一直到手術階段都可以使用，讓醫師可以在完全透視人體五臟六腑的情況之下，進行手術，目前台大醫院已完成100例手術，不但醫師下刀位置更加精準，也可明顯縮短手術時間，平均可減少13至14分鐘。

陳晉興比喻，就有如開車導航系統迴避危險，外科手術風險比開車更高，不能僅靠醫師經驗，目前台大研發系統也發表論文，獲得歐洲期刊刊登、國際肯定，也已經開始臨床應用，為台灣精準醫療立下重要里程碑。





余忠仁指出，台大醫院的使命不只是提供最好的醫療服務，更是要開創未來的醫療典範。OpVerse的成果展現了台大醫療團隊在AI、大數據與元宇宙領域的實踐力，象徵跨域整合與創新的精神。

記者會現場亦邀請國科會生命科學研究發展處楊台鴻處長及廣達電腦技術長張嘉淵出席致詞。楊處長肯定台大醫院在國家智慧醫療佈局中的領導地位，張技術長則強調OpVerse採用低成本消費級XR裝置，未來有望以高性價比顛覆傳統昂貴的手術導航市場，推動精準醫療普及化。

同場簡報中，台大公共衛生學院陳秀熙教授也分享元宇宙在公共衛生領域的應用潛力，指出數位分身技術可用於模擬流行病傳播、政策評估及健康教育，打造虛實整合的國民健康防護網。