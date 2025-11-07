病患不再躺走廊！石崇良擬明年推「急診專屬病床區」接受治療

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內面臨急診壅塞，不時就會看到等待的病人躺走廊甚至滿到大廳，衛福部長石崇良今（7）日拋出新做法，讓急診不僅是只有留觀，比照國外設置讓病人短期停留且可以真正接受治療的「急診中的病床區」，將相關給付比照急性一般病床，讓病人在急診停留過程中得到應有的照顧跟品質，預期明年實施。

石崇良是急診醫師出身，上任時即喊出最想解決問題就是急診壅塞、人力流失問題。石崇良今日於2025健康照護聯合學術研討會，以「醫療政策的未來挑戰：邁向永續與韌性的健康照護體系」為題進行專題報告，其中針對急診壅塞提出精進策略，將改善急診觀察床制度與照護品質。

石崇良說，有些短暫停留急診的病患，他們不見得需要住院、候床，只要在急診一兩天就可以處理好，這樣對於醫療資源也是有效運用，讓更重症的病人可以優先住院。

石崇良說，現在規劃讓大醫院急診有專屬病床區讓患者「短期停留」，且這些患者在急診不是只有觀察，而是真的在接受治療，也避免出現急診候床病患在走廊候床。石崇良舉例，若是肺炎的病人就先打抗生素，觀察進展，如果沒有惡化、控制住，就先回家轉為在宅或者門診打抗生素，不見得要住院，在急診就開始接受治療。

石崇良指出，急診專屬病床區須有獨立空間、有固定的照護人力，一方面避免急診醫護得兩頭跑，一方面也可以讓醫院病床使用效率更高。

石崇良也提到，過去急診觀察床的費用低，健保署今年已經將費用提升，護理費比照急性住院的9成，讓醫院好好重新規劃，更有效率的運作。而為了鼓勵醫院設置，會比照急性一般病床來給付醫師的診察費與護理費，讓病人在急診停留過程中得到應有的照顧跟品質，相關措施預期明年推出。

台灣急診醫學會榮譽理事陳維恭表示，這項改革方向值得肯定，觀察床「比照診療床」給付的作法在國外行之有年，不過目的並非單純解決壅塞，而是讓病人留在急診期間也能獲得與病房相同的照護品質。陳維恭也補充，若病人因等床必須留在急診，健保給付就應提高至病房水準，醫院才有能力投入足夠人力。