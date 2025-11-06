補充保費改革急轉彎　衛福部宣布「暫停有爭議規劃」

▲衛福部長石崇良。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部長石崇良拋出「補充保費」收取將有3大變革，讓不少民眾反彈。對此，衛福部晚間緊急回應，補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。

3大變革措施包括利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」、單筆扣繳上限由1千萬「提高到5千萬」、高額獎金扣費門檻由投保薪資的4倍調整為「最低工資的4倍」。消息一出，就有定存族不滿「定存利息1.7%，政府還要拿2.11%」、存股族則質疑「股票貼息，還要繳稅給政府！」相當不合理。

石崇良針對相關爭議，在今日中午特別召開臨時記者會說明，並直言明年健保總額支出是9,883億，每年保費收入是接近9,000億，一定會慢慢出現缺口，所以只能去調整財務結構，不然很快就會突破費率上限，因此針對現在本來就在徵的去做改革。

但消息一出仍引起眾多民怨，衛福部晚間也緊急表示，健保開辦至今30年，初期以薪資所得為主，如今高齡化與少子化的影響，導致勞動人口從2015年的1700多萬人逐年下滑。如果，只靠薪資繳保費，人口變少、支出變多，年輕世代的壓力也會越來越重。

針對補充保費改革熱議，衛福部強調，補充保費的改革方案目前仍在研議階段，會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。接下來，一定會尋求更周延，更有共識的做法，再行推動，讓健保財務可以更穩健、更永續，讓每一位繳納保費的國人都能夠更公平，這是不變的目標。