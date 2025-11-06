ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

房東沒報稅「補充保費」恐收不到　石崇良：會與財政部討論

▲▼衛福部長石崇良。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲衛福部長石崇良。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部拋出「補充保費」收取將有3大變革，其中針對利息、股利、租金三項目將改採「年度結算制」，但有人質疑台灣很多包租公婆們多數沒有報稅，就算改制也收不到。部長石崇良今也坦言，這部分涉及報稅的問題，會再找財政部討論看看。

3大變革措施包括利息、股利、租金等3項目的補充保費改採「年度結算制」、單筆扣繳上限由1千萬元「提高到5千萬元」、高額獎金扣費門檻由投保薪資的4倍調整為「最低工資的4倍」。預計明年修法，希望可以在116年上路。

石崇良今提到，健保開辦時以薪資所得為主，當時沒有補充保費，也因為台灣經濟成長跟人口紅利，讓健保走過穩健的前20年，但現在台灣整體高齡化和少子化，工作人力逐年下降，未來工作人口減少，如果還是以過去只用「薪資」計算人口勞力所得，未來的保費來源只會越來越辛苦，會加重受薪階級負擔。

他進一步提到，現在很多人的資產來源，很多是來自投資所得，所以必須正視財務的公平性，所以要隨著國家的經濟成長結構改變去調整健保的財源。

但在租金方面，也有人認為，台灣有很多包租公和包租婆沒有報稅，就算改制，未來可能也徵收不到。石崇良則坦言，這部分涉及所得報稅的問題，會找財政部討論看看，因為這也涉及整個稅制的公平性。至於是否針對資本利得收費，他強調，這涉及擴大費基，會另外討論、持續去研究怎麼做。

關鍵字： 補充保費 健保署 健保費 石崇良 包租公 包租婆 房東

