胃癌「早期無症狀」留意5大徵兆　醫示警「1狀況」風險增6倍

記者趙于婷／台北報導

根據衛福部統計，「胃癌」長期名列國人十大癌症死因之一，2024年共奪走約2,200條性命，居第8位，男性發生率約為女性的兩倍。研究指出，感染「幽門螺旋桿菌者」罹患胃癌的風險約為未感染者的6倍，此外，高鹽、醃漬或煙燻飲食、吸菸、飲酒、家族史與慢性胃炎等，更是重要的危險因子。

台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌表示，胃癌早期多無明顯症狀，常被誤認為胃炎或消化不良，導致延誤診斷，若出現「食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難」等症狀，應盡早就醫檢查。

在治療方面，謝文斌指出，早期胃癌若能及時發現，透過內視鏡切除或手術治療，治癒率非常高，但若為中晚期，雖可配合手術、化療、標靶及免疫治療等多重方式，但效果往往不如早期治療理想，因此務必篩檢和追蹤。

此外，預防重於治療。謝文斌提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，多攝取富含維生素C的新鮮蔬果，並養成不共餐具、使用公筷母匙的習慣，以降低幽門桿菌感染機率，同時要戒菸、節制飲酒、維持良好生活作息。

為加強防治，衛福部國健署自115年起，將胃癌納入公費癌症篩檢體系，成為第六項公費癌篩項目，45至74歲民眾可享「終身一次」免費幽門螺旋桿菌檢測（如糞便抗原檢驗），若結果為陽性，可經醫師安排除菌治療，有助降低慢性胃炎與胃癌發生風險。