演藝人員「非法用藥比一般人高5成」　美調查揭成癮5大風險因子

▲黃明志涉入謝侑芯命案已遭逮捕。（圖／翻攝IG）

記者邱俊吉／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案 ，且涉用毒品，讓不少民眾感嘆演藝圈實在複雜。針對演藝人員類似事件， 胸腔暨重症醫師黃軒在臉書分享一份美國演藝事業的調查報告，超過13%的從業人員過去一個月有「非法藥物使用」行為 ，比一般人高出5成，生活高壓、同儕影響等因素，使相關現象不易改善。

黃軒在臉書分享的報告，來自美國「物質濫用與心理健康服務管理局」，也讓演藝圈外的人得以了解圈內物質濫用狀況。該報告指出：

●11.5%從業人員表示過去一個月有「大量飲酒」行為，在各產業中排名第3高，而所有受訪勞工平均值為8.7%。

●13.7%從業人員表示過去一個月有「非法藥物使用」行為，在所有產業中排名第2，而整體則為8.6%。

●12.9%從業人員表示過去一年有「藥物或酒精依賴」情形，排名所有產業第3高，整體為 9.5%。

此外，21世紀以來，與藥物相關的名人死亡率幾乎翻倍，其中處方類鴉片藥物的比例顯著增加，而超過半數死者來自娛樂產業，其職業分布為音樂家（38.6%）、演員（23.2%）、運動員（15.5%）、藝術家（6.4%）、作家（5.5%）、模特兒（5%）、商業人士（4.5%）、政治人物（1.4%）。

該報告指出，娛樂圈人士物質濫用比例偏高，並非單純因為「身為名人」，在現實生活並無單一因素可直接導致成癮，而是多重風險因子共同作用的結果，其中最重要風險因子是「家族成癮史」，約佔個人成癮傾向一半。

此外，生活型態因素也有關聯，包括舞台恐懼、名利壓力、同儕影響、激烈競爭等，以及對於酒精、藥物的高度接觸，在演藝圈中都相當普遍，而這些條件也部分解釋名人物質濫用比率偏高的現象。

黃軒強調，此報告呈現的數據，無法投射到所有演藝人員，且樣本、定義、地域、時期均不盡相同，但民眾藉此可了解娛樂事業的物質濫用風險偏高。