補充保費「利息、股利、租金」年結2萬就要繳　480萬人受影響

衛福部研擬條整補充保費收取，針對股利、房租將在結算制

記者洪巧藍／台北報導

股票族、房東的補充保費避不掉了！衛福部長石崇良接受專訪時拋出「補充保費」收取將有3大變革，現行門檻為單筆逾2萬元須扣繳，為了杜絕拆單規避保費，將針對利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，預估影響480萬人，可為健保增加財務約100億至200億元。

石崇良接受專訪指出，健保為開源，政府已推動多項作法，接下來將進入深水區，其中改革補充保費有3大措施，包含扣繳上限天花板從1千萬元拉高至5千萬元，高額獎金的扣費門檻從投保薪資的4倍下修為最低工資的4倍，另針對利息、股利、租金3項目改採年度結算。

現行二代健保補充保費是從「高額獎金、兼職收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入」等6類收入，以費率2.11%就源扣繳，其中除獎金扣費門檻為投保薪資的4倍、兼職所得門檻為最低工資，其餘則是單筆超過2萬元時扣繳，扣繳上限為1千萬元。也因此，有民眾為避繳補充保費，會將其拆單，對每筆收入控制在2萬元以下。

衛福部社保司代理司長陳真慧受訪證實，在石崇良指示之下，衛福部針對健保費率5.17%不變的情形之下，全面盤點補充保費有沒有調整空間，決定啟動針對《全民健康保險法》第31條的修法，改革補充保費的收取公式。

第一項會先鎖定「租金、利息、股利」3項保費收入，從「單筆收費」改為「年度結算」，估計影響人數約480萬人，約可增加健保財務100億至200億元，好處是避免拆單，壞處則是健保的行政成本增加。

第二項變革為「補充保費扣繳上限」，陳真慧指出，現行法規是1千萬元，未來會希望朝向修法調整至5千萬元，影響主要是高所得民眾，約1千人，收入可增加約6億元。

最後一項是針對「高額獎金」，陳真慧說明，獎金扣除標準原本是個人投保金額的4倍，現在傾向統一調整為最低工資，以公告明年最低工資為2萬9500元為例，扣除門檻會一致為11萬8千元，影響約200萬人，增加健保費用70億至80億元，調整後，可避免薪資高者扣不到的情況，也避免衝擊低薪民眾。

陳真慧說，衛福部正著手預擬修法草案，會進一步對外溝通，有初步共識後，才會送行政院審議，希望新制能在116年上路，不過，未來還要經過立法院，變數仍很大。

至次外界批評，為何不直接針對資本利得下手改革，陳真慧坦言，是因為資本利得的影響範圍更大，行政成本更高，才會找這幾項資料取得相對容易的項目，先來試試看，「否則連溝通都不必溝通了」，改革必須是漸進式的。