台大兒醫拍影片揭真實醫療場景　「兒科才有的風景」盼找回初心

▲先天性心臟病患者吳小妹（中）、吳爸爸（左）開心與一直以來照顧她的台大兒醫小兒部副主任林銘泰合照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

因為少子化、醫療環境惡化等衝擊，國內兒科醫師人力拉警報，台大兒童醫院今（5）日召開記者會推出首部兒童醫療短片「只有兒科才有的風景」，透過醫師與病友家庭的故事，盼喚起社會對兒科醫療價值的重新理解與支持。吳爸爸的孩子有先天性心臟病，幾度經歷生死難關，他感動直言「連醫師都沒有放棄，我們作為爸爸媽媽，更不會放棄。」

近來兒科醫師人力問題在網路社群廣受討論，台大兒童醫院院長李旺祚表示，院內許多醫學生在兒科接受訓練時都很喜歡科內氣氛，但是在最後選擇專科卻不一定能到兒科，一問之下，多被非醫療人員的父母阻攔，也顯示外界對兒科工作不理解，也因此，台大兒童醫院推出首部兒童醫療短片「只有兒科才有的風景」，記錄兒科醫療團隊的日常與信念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片以「盼尋回初心」為主題，邀請多位兒科醫師真誠分享從醫歷程與心路轉折，從新生兒病房到重症兒童醫療照護的真實場景，民眾可看見兒科醫療最真實的臨床現場的專業、韌性與醫療人文溫度。

記者會現場來了多名小病人與家屬，甚至有接受照顧順利長大成人的兒科病患。今年11歲病童吳小妹，自出生起便與「法洛氏四重症」對抗，吳爸爸感性說道，孩子出生當天就從外院轉到台大，接受兩次開心手術，還裝上葉克膜，情況相當危急，但是醫師們都不放棄，後續還成為台灣第一位接受「可吸收鐵質支架」治療小朋友。

▲台大醫院兒童醫院推出首部兒童醫療影片記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

收治吳小妹的台大兒醫小兒部副主任林銘泰分享，法洛氏四重症為先天性心臟病，全國每年約新增1百例患者，我國兒科醫師盡力協助病人，首次手術矯正成功率達95%以上。有部分病人治療後須裝設支架度過難關，過去只有傳統支架可以使用，一定時間後還需要再拆除，而台大醫院持續派醫師到國外了解最新治療趨勢，就包含「可吸收支架」。

林銘泰指出，可吸收支架在國內沒有醫材許可證，透過很多準備、程序進行申請，終於順利輸入並且使用，他和吳小妹與家屬說「妳是台灣第一個病人，雖不知會發生什麼事，但我們會陪你們一起向前。」

吳爸爸也感激表示，雖然先天性心臟病要做完全矯正手術，這一段的路還是很長，可是醫生都不放棄，我們作為爸爸媽媽更不會放棄。

台大兒童內分泌科醫師童怡靖照護的病童小C，國一時因「第一型糖尿病」被送入加護病房，從抗拒到接受、從無助到成長，最終成為臺大醫院護理師，用親身經歷回饋他人。

李旺祚感性表示，兒科醫師照顧的不只是孩子，而是一個家庭。當我們看到家長露出安心的笑容，那份感動就是支持我們繼續走下去的力量。這次的影片不僅是一部醫療紀錄，更是一封寫給社會的信─希望透過醫師與病友家庭的故事，喚起社會對兒科醫療價值的重新理解與支持。