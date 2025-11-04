8成糖尿病患身陷棘手「糖胖症」　醫示警：全身性死亡風險翻倍

▲糖心胖三合守護計畫成果發布記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣糖尿病人口不但突破250萬人，每年還以約2.5 萬人的速度在持續增加，值得注意的是，其中高達8成患者同時合併過重或肥胖問題，形成更棘手的「糖胖症」，使全身器官承受嚴重負擔。中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛強調，糖胖症不僅會提升全因性死亡風險逾2倍，因心血管疾病導致的死亡風險也增加近1.8倍，糖尿病僅有控糖是不夠的，還必須減重、護器官。

楊偉勛指出，美國糖尿病學會（ADA）近年提出「心臟–腎臟–代謝（CKM）症候群」概念，強調糖胖症會導致血壓升高、使血管內壁受損，引發栓塞，造成心臟與腎臟負荷倍增，增加心臟病及慢性腎病風險。然而統計顯示，僅有不到 3成患者執行體重管理，顯示提升疾病認知與行動力刻不容緩。

中華民國糖尿病學會今日舉辦「糖心胖三合守護計畫」成果發布記者會，該計劃號召全台122家醫療院所參與。計畫透過醫療團隊衛教、追蹤與以符合國際指引建議的藥物治療，協助患者同時達成控糖、減重與器官保護3大治療目標。

中山醫學大學附設醫院內科部部長、糖尿病學會糖尿病工作小組委員楊宜瑱指出，計畫先針對2225位患者進行衛教前測，結果顯示民眾對於血糖控制普遍已有正確認知，但對於體重的控制仍有加強的地方。

楊宜瑱說明，後續歷時近10個月的計畫，最終共883位糖胖症患者接受完整衛教、追蹤及治療。結果顯示，參與計畫之患者共減重3,708.6公斤，平均腰圍縮小近5公分，相當於褲頭小了兩個尺碼，更有半數患者的糖化血色素降至理想目標。

楊偉勛分享，糖尿病治療已進入「醫病共享決策」時代，患者應化被動為主動，透過「診間四問」與醫師充分溝通，包含了解自身血糖、體重、腰圍與BMI等體位指標，確認心腎等共病風險，並與醫師共同設定治療目標與選擇合適藥物，透過全面性的控管，有效保護器官，守護長期的健康與生活品質。

本次糖心胖三合守護計畫共122間院所參與，每間院所透過整合照護與患者教育，展現臨床實證成果，其中12院所更以優異表現獲得表揚，包括榮獲「特優獎」的三軍總醫院、台中榮民總醫院、華謙家醫科診所及陳宏麟診所；「優選獎」的林口長庚醫院、衛福部台北醫院、陳霆昌安糖診所與曾競鋒診所；而「佳作獎」由新光醫院、高雄新正薪醫院、芯禾診所及博新小兒科家庭醫學科診所獲得。