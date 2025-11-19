長者染流感重症、死亡風險高　醫揭關鍵2因素：左流右新儘早打





▲今年秋冬公費流感及新冠疫苗已經開打，提醒年長者屬於高風險族群要儘早接種 。（資料照／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續流行，統計今（114）年10月全國已經通報157例流感併發重症，其中12例死亡，死亡病例又以65歲以上長者為最大宗。醫師指出，國內65歲以上長者平均每人有2到3種慢性病纏身，且身體代償能力不如年輕時期，一旦感染病毒，在這些交互影響之下，很容易演變為重症或出現併發症，提醒年長者應該儘早完成「左流右新」公費流感與新冠疫苗接種。

國內已經從10月1日開始開放公費流感、新冠疫苗接種，根據疾管署統計，至10月30日為止已經接種431.7萬劑，創下歷年來10月份打氣最旺紀錄。

至於在臺北市，根據北市衛生局統計至11月11日為止，累積接種流感疫苗59.9萬劑、新冠疫苗12萬劑，分別是去年同期的1.14倍、1.69倍，公費流感疫苗各類接種對象中，以65歲以上長者接種量較113年同期成長15%，最為明顯。

長者打疫苗為何如此重要？根據疾管署統計，上個流感季（2024到2025年）流感併發重症累計2,281例，有528例死亡，其中超過7成沒有接種流感疫苗，8成具有慢性病史；值得注意的是，重症、死亡個案約7成屬於65歲以上年長者，是各年齡層當中最高。

成大醫院家庭醫學部部主任、老年學研究所教授吳至行受訪表示，年齡增長是一個殘酷的事實，不管平常身體狀況保持多好，外表看起來不像65歲的長者，但是一旦身體被病毒侵犯，身體應變、代償能力絕對不如年輕的時候，所以當長者感染流感、新冠很快地就會失去原有平衡，且容易有併發症發生，讓病情一下子很嚴重。

其次在於慢性病風險，吳至行指出，統計台灣65歲以上長者，平均每個人有2到3種不等的慢性疾病，包含高血壓、高血脂、腎功能不佳、脂肪肝等，且每個人嚴重度不同，當慢性病交織在一起，病毒感染的惡化情況更是難以預期，所以千萬不要「以身試毒」，覺得染病撐過去這種方式去冒險。





▲一般感冒、流感比一比。（圖／取自台北市衛生局網站）

吳至行也提到，很多長者誤以為流感就是一般感冒，其實兩者大大不同，流感的毒性與併發症風險都更高。根據北市衛生局資訊，感冒的致病原包含多達數百種不同的病毒，與流感是由感染流感病毒引起不同。

北市衛生局說明，一般而言，流感的症狀較一般感冒嚴重，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，通常症狀發作較突然，痊癒的時間也比一般感冒長，需一個星期到幾個星期才能完全恢復，而且容易引起併發症（如肺炎、腦炎、心肌炎等），甚至導致死亡。所以若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」就須警覺是流感。

而新冠病毒也不能輕忽，吳至行指出，感染新冠後急重症風險較流感更高，患者進入加護病房的風險更高出2倍。且因為新冠病毒會傷害人體多個器官，恐會留下長期後遺症。國外研究顯示，全球約有36%的患者即便康復後3個月仍持續出現咳嗽、疲倦、腦霧等長新冠症狀，且症狀至少持續2個月，嚴重影響日常生活。

北市衛生局提醒，接種疫苗是預防流感及新冠最有效的方式，接種疫苗請攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明、原住民身分文件等），另流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時於不同部位接種（同時於同手臂接種2種疫苗建議距離至少2.5公分）或間隔任何時間接種。

相關疫苗接種資訊可至臺北市政府衛生局網站（https://health.gov.taipei）首頁/主題專區/公費流感疫苗及新冠疫苗接種專區或洽12區健康服務中心諮詢。

