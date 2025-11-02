深海魚油開啟憂鬱症治療新路　蘇冠賓以科學證據翻轉精神醫學

▲蘇冠賓醫師開創憂鬱症新療法，造福許多病人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者邱俊吉／台北報導

憂鬱症被稱為本世紀「黑死病」，但早年的患者除了吃藥，幾無其他治療選項，直到精神科醫師蘇冠賓投入深海魚油相關研究，證實其可緩解症狀，才改善藥物無解的痛點。對於入選史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」，且排名台灣醫師前20傑，他說，未來期許不只治病，更希望能協助民眾達到身、心、靈全面健康。

蘇冠賓目前在台南安南醫院擔任副院長，並成立全台首個憂鬱症中心，專門收治國內最困難的病例。他表示，傳統憂鬱症治療高度依賴藥物，但孕婦、兒少對服藥普遍抗拒，使患者陷入「明知需要卻不敢治療」的困境，而以往研究發現魚油（Omega-3多元不飽和脂肪酸）與穩定神經細胞、調節發炎反應有關，他順勢找到切入點，開始思考用營養素來調整腦功能及情緒，是否也會產生不錯的效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在2003年，蘇冠賓率先發表魚油用於憂鬱症治療的論文，至今被引用超過900次；在2007年，他再次領先全球、發表首篇綜合分析研究，證實魚油具抗憂鬱療效，到現在累積逾800次引用。他說，這是他自認最具人道意義的突破，因為孕婦、青少年的重鬱症終於找到解方。

▲蘇冠賓長年鑽研魚油的醫療效力，曾與英國學者共同發表全球首篇其用於提升新冠病毒免疫力的研究。

不過，蘇冠賓認為，光有研究不夠，重點是能否影響全球實踐於臨床。在2019年，他與國際頂尖專家共同主導「國際營養精神醫學研究學會」（ISNPR）專家小組，制定全球第一份「Omega-3脂肪酸治療憂鬱症臨床使用指引」，使營養醫學得以從傳統輔助療法，正式邁向精神醫學主流。

蘇冠賓坦言，好的研究要落地，常有許多困難須克服，為此他積極投入「轉譯臨床研究」。除了魚油，他曾推動經顱磁刺激、針灸、中藥、運動、瑜伽與正念等生活形態療法，並擔任「總統府健康台灣推動委員會」委員，參與國家心理健康政策制定，同時透過非營利組織「明怡基金會」推廣數位科技應用，這一切努力，就是希望研究成果能造福更多人。

此外，蘇冠賓表示，他習於反思精神醫療現況，近年觀察到全球有2大趨勢，首先是專業領域發展趕不上快速成長的患者需求，無論是服務量或整合治療的品質都不足；其次是愈來愈多人不滿足於「沒有生病」，而是追求身心健康、身心靈滿足的狀態。台灣精神醫學未來須因應兒少精神疾病的快速成長，與超高齡社會神經、精神退化，和精神醫療數位化轉型的挑戰。

▲蘇冠賓期許台灣的精神醫療能以追求身心靈滿足為終極目標。（圖／健康台灣推動聯盟提供）

針對台灣精神醫療數位傳型，蘇冠賓說，歐美精神科在疫情後有8成服務轉為線上，病人不必戴口罩就醫，醫師也更能觀察患者表情變化，不但有助治療，隱私性亦提高；此外，國外已加速推動穿戴式裝置及 AI 技術，這使得針對壓力、睡眠與情緒的監測更為客觀，未來可望成為早期介入、自我調節的有效工具，國內應加快腳步跟上。

因應AI使用日益普及，蘇冠賓說，他的團隊已展開「AI認知行為治療」相關研究，希望能使病人在日常生活中獲得即時協助，而非等到症狀惡化才就醫。

從魚油研究到數位研究，蘇冠賓的理念始終沒變。他表示，精神科醫師的使命不是開藥，而是幫助病人恢復生活功能，魚油相關成果象徵的是一種思維轉向，他與團隊將持續推動精神醫療的整合，期許更貼近人性，也更能回應這快速變動的時代。