體重上升別怪喝水多　醫教分辨胖還是水腫

▲發現體重增加或腿變粗，不少人會懷疑是否水喝太多造成水腫，醫師直指這是迷思。（圖／Unsplash）

記者邱俊吉／綜合報導

許多人看到體重上升或腿變粗，會懷疑「是不是水腫」，甚至認為是「水喝太多」引起。敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅指出，這是常見迷思，導致水腫的關鍵為「循環、代謝變差」，和水喝多少關係不大。

陳榮堅在臉書寫道，肥胖與水腫在外觀上相似，但觸感不同，若比較緊實，代表脂肪較扎實，相反如偏鬆軟型，代表脂肪含水較多，會有「拋拋感」，簡單測試就是用手按壓皮膚，回彈慢便可能有水腫問題，另可觀察早晚體態差異，若晚上腿更腫，通常是循環不佳的警訊。

此外，陳榮堅強調，水腫不是喝水多，而是循環、排水功能差，而造成循環不良的主因包括體脂肪過多，或久坐，或缺乏運動，或飲食中鈉含量過高。

陳榮堅指出，不少民眾誤以為服用利尿劑或減肥藥能「排水變瘦」，這其實非常不健康，真正要改善水腫，必須從「促進代謝」著手，而肌肉是改善循環的關鍵。

對此，陳榮堅寫道，肌肉裡布滿微血管，當肌肉量增加，代謝與血液循環自然提升，反之若肌肉太少，活動力下降，代謝也會惡化；對一般人來說，其實不需要多高強度的運動，只要「讓自己動起來、微微流汗」即可，例如快走、爬樓梯或定時起身伸展。

若追求更好效果，可加入簡單的阻抗運動如深蹲、棒式、伏地挺身、舉啞鈴等。陳榮堅提醒，比起偶爾猛練一次，每天做幾下，持之以恆，才會有效，另均衡飲食、充足睡眠與減少壓力也同樣重要。

陳榮堅指出，水腫若長期不改善，可能與甲狀腺、腎臟或藥物有關，建議持續觀察並諮詢醫師，但別再以為「喝太多水」會水腫，重點要放在代謝。