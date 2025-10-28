中國「大閘蟹」驗出禁藥！食藥署邊境攔截4千公斤

▲中國中華絨螯蟹，檢出動物用藥磺胺嘧啶。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布邊境檢驗不合格品項，有1批由輸入業者「瑞恆國際貿易有限公司」報驗的中國中華絨螯蟹，檢出動物用藥磺胺嘧啶0.04ppm，依據「動物用藥殘留標準」，磺胺嘧啶於十足目為不得檢出，屬於禁藥，總計近4千公斤在邊境退運或銷毀。

該批不合格的中華絨螯蟹的製造廠為明光市遠洋水產品貿易有限公司，牌名同為明光市遠洋水產品貿易有限公司，不合格產品總重3915公斤。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，食藥署在96年7月3日起，就全面針對從中國輸入中華絨螯蟹在邊境採逐批查驗，100%檢驗動物用藥、戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯合格，過去曾在113年檢出過戴奧辛（113年中國中華絨螯蟹共報驗31批，檢驗不合格1批），今年來自中國的大閘蟹報驗有三批，這是首批不合格。

另外，本次有1批由輸入業者「好市多股份有限公司」報驗的澳大利亞甜橙，檢出殘留農藥勃激素A3 0.17ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，生長調節劑勃激素A3於柑桔類為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm。食藥署將針對「好市多股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。