中醫將「開放超音波」　全台已62名中醫師受訓

▲衛福部將開放中醫師使用超音波檢查。（圖／ETtoday資料照）



記者趙于婷／台北報導

國內將開放中醫師使用超音波檢查！新任中華民國中醫師公會全國聯合會理事長蘇守毅今表示，目前全台已經有62位中醫師加入相關的超音波醫學會，未來會用在看診輔助，包括像針灸時的安全深度指引、辨別病人是否單純腹痛等，會以免費服務為主。衛福部指出，這部分先前已決議，後續會再召開會議做最後確認。

蘇守毅今受訪時表示，過去中醫在大家的觀念中較為傳統，如果在保留傳統之下再增加制度的現代化，有助中醫未來可以持續發展，目前已經有62位中醫師加入超音波醫學會，醫學會也修訂入會限制，從過去只允許西醫到現在開放中醫也可以加入，目前等待申請審核的還有10幾位。

蘇守毅說，中醫使用超音波是輔助工具，會在必要情況之下增加診斷功能，例如針灸的安全深度，透過超音波指引，可以避開不必要的傷害；另外，執行居家或偏鄉醫療時，也可以針對診斷特殊疼痛的疾病，例如有些患者腹痛，有可能是盲腸炎、膽囊炎、腎炎等。

而在費用方面，他表示，健保並沒有針對中醫給付超音波，目前也沒有規劃自費，會以免費服務為主，是由醫師自掏腰包服務，主要也是因為會在偏鄉醫療或居家醫療為主。

對此，衛福部中醫藥司科長洪小幸表示，之前會議已決議開放中醫使用超音波，近年中醫師公會已積極跟醫學會進行相關培訓，但接下來還要跟相關的超音波醫學會以及醫師團體確認最後條件資格，包括修習課程的內容、培訓進度等，近期會儘快再召開會議。