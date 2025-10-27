30歲就要注意！　醫揭「最強加速老化推手」

▲醫師說，固定睡覺時間，讓身體找到節奏。（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

30歲就要注意！營養功能醫學專家劉博仁提醒，抽菸是最強的「加速老化推手」，研究顯示現在還在抽菸的人，生物年齡大約比不抽的人老了7年，等於38歲的身體，呈現45歲的狀態。

劉博仁在臉書說，你還年輕，但身體可能已經偷偷變老？科學研究提醒我們，生活習慣會讓身體「加速變老」，我們常以為「等老了再來養生就好」；但最新研究發現，在30、40歲的年紀，身體老化速度其實已經開始出現明顯差異。

劉博仁表示，一篇刊登在《JAMA Network Open》的大型研究，研究4237位美國年輕成人（平均38歲），抽血檢驗DNA（用16種「生物年齡時鐘」分析DNA甲基化變化），結果發現：

1、抽菸是最強的「加速老化推手」

研究顯示，現在還在抽菸的人，生物年齡大約比不抽的人老了7年，等於38歲的身體，呈現45歲的狀態。身體不會因為你年輕，就放過抽菸帶來的傷害。

2、過重、尤其是嚴重肥胖，讓身體更辛苦

BMI≥40的族群，生物年齡加速非常明顯，不同的老化時鐘顯示，快了1-6歲不等。這不只是胖，是細胞連同你一起承受壓力。

3、運動量少=老化提速

活動量低、久坐的人，生物年齡看起來就是比較「超齡」。運動不是為了變壯，是為了讓身體不要提早報銷。

劉博仁說，更現實的一點，社會環境也會偷走健康，教育程度較低、收入較低的人，生物老化也比平均來得快，上看1-3年差距；不是誰比較懶或不努力，而是缺乏健康資源、壓力更大、食物與居住環境較困難，這提醒我們要更關注弱勢族群的健康支持。

劉博仁提到，但好消息是你的選擇可以慢下這一切！他常告訴診間的朋友，不要把健康想得太困難，小步驟最重要，以下是身體最愛的小調整：

►抽菸的朋友

今天先少一支，明天再少一支。

►喝手搖飲的人

從減糖開始，最後改成無糖或白開水。

►久坐族

每餐後走10分鐘，比你想像更有效。

►吃太晚的人

先提前半小時吃飯，慢慢調整。

►壓力大的人

每天留5分鐘深呼吸或聽音樂。

►睡太晚的人

固定睡覺時間，讓身體找到節奏。

劉博仁表示，這些小事累積起來就是年輕的身體、清醒的大腦、穩定的免疫力，「一句溫柔提醒，不要等到真有病才想到要健康，現在就開始照顧自己，生物年齡就會對你更溫柔，你值得一個更長、更亮、更有品質的人生，讓我們一起努力慢慢變老，但活得更好。」