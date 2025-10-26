男業務突抽搐倒地驚見腦部3.1公分腫瘤　竟是肺腺癌腦轉移

▲彰基胸腔內科林聖皓主任提醒，肺腺癌初期不易察覺，若病況進展或轉移，院內仍有完整跨科團隊可應對。（圖／彰化基督教醫院提供）

今年41歲的許先生，從事文具業務，某日清晨突然出現右側肢體無力與抽搐，倒地不起，被家人緊急送至急診，經電腦斷層及核磁共振檢查，醫師發現腦部有個約3.1公分大的腫瘤，進一步追蹤又在右下肺發現4公分腫塊，確診為肺腺癌合併腦轉移。醫師提醒，肺腺癌初期幾乎沒有症狀，等出現頭暈、咳嗽或神經異常時，往往已屬晚期，提醒民眾別等到不舒服才篩檢。

收治個案的彰基胸腔內科主任林聖皓表示，肺腺癌在臨床上是很具挑戰性的癌症類型之一，尤其是非吸菸者也可能罹患。肺腺癌細胞常潛藏於肺的周邊組織，初期沒有咳嗽或胸悶等典型症狀，等到腫瘤被發現時常已侵犯或轉移。所幸透過基因分型可以找出關鍵突變並使用對應的標靶藥物，這是近年肺癌治療最大的突破之一。

林聖皓指出，該名個案剛入院時，先依臨床流程完成初步的基因檢測，但結果未發現可使用的突變標靶，後續團隊持續評估治療方向，並協助病人參與國家衛生研究院的臨床基因試驗，最終發現具EGFR exon 19 deletion突變，得以申請第三代EGFR標靶藥物，使治療更具針對性與精準性。經過一段時間，影像追蹤顯示肺部腫瘤從原本的4公分縮小為2.8公分，控制成效顯著。

儘管標靶藥物初期控制良好，許先生仍出現神經症狀。醫療團隊隨即啟動跨科整合照護完成腦部腫瘤手術，術後神經功能逐漸恢復；並在考量長期治療效果進行肺葉切除手術達成更徹底的控制，在透過跨科團隊的精準治療，病人不僅康復重返職場，三年後仍維持穩定。

林聖皓指出，肺癌是台灣癌症死亡首位，早期幾乎無症狀，唯有透過低劑量電腦斷層（LDCT）才能及早發現。只要有吸菸史、家族病史或長期暴露油煙的民眾，都應定期篩檢，別等身體出現警訊才就醫。

政府目前提供高風險民眾可以免費篩檢肺癌，根據彰基統計，2024年完成825人次篩檢、發現21例癌症；2025年1-9月篩檢1185人、發現10例，林聖皓表示，越來越多民眾在無症狀階段就主動篩檢，越早發現，治癒率越高。