乾癬影響不只皮膚！病團揭共病風險「心血管疾病增3倍」

▲台灣乾癬協會舉辦2025年世界乾癬日病友關懷年度公益講座。（圖／台灣乾癬協會提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

「乾癬共病連環扣！」台灣乾癬協會理事長柯怡謀指出，乾癬和乾癬性關節炎為一個慢性、嚴重的非傳染性疾病，除皮膚與關節受影響外，也常伴隨心血管疾病（CVD）、糖尿病、肥胖、高血壓、憂鬱症及發炎性腸道疾病等共病，形成相互交織的健康負擔，其中又以心血管疾病威脅最大，多項研究顯示，乾癬病友罹患心血管機率比一般民眾高出2至3倍，呼籲及早診斷，才能降低死亡與失能風險。

台灣乾癬協會今（25）日下午於張榮發基金會國際會議中心舉辦2025年世界乾癬日病友關懷年度公益講座，今年42歲、患有重度乾癬逾20年的病友阿平（化名）分享，自己罹患重度乾癬，曾頭部滿滿乾癬屑、腿部病灶更是紅腫滲血，雖成功申請健保乾癬生物製劑給付，但也曾被「下車」打過回票，眼看著改善的病灶再度復發、發癢、滲血，嘆有時真的「生不如死」、很容易憂鬱，若遇到不夠友善職場環境，形成雙重挑戰。

柯怡謀表示，乾癬性疾病（Psoriatic Disease）不僅是皮膚病，更是一種全身性免疫失衡的慢性發炎疾病，約三成患者同時出現關節炎（Psoriatic Arthritis）。且研究顯示，乾癬患者除皮膚與關節受影響外，也常伴隨心血管疾病（CVD）、糖尿病、肥胖、高血壓、憂鬱症及發炎性腸道疾病等共病，形成相互交織的健康負擔。

▲2025年世界乾癬日到來，今年主題為「乾癬共病連環扣，癬境求生方法多（Psoriatic Disease and Comorbidities）」。

在眾多共病中，心血管疾病是乾癬患者最嚴重的健康威脅之一。柯怡謀也提到，乾癬病灶中的發炎反應不僅停留於皮膚，而是透過血液傳導至全身，造成血管內皮受損、動脈粥狀硬化、心肌缺血與中風等重大事件（MACE）。多項研究指出，乾癬病友罹患心血管疾病的機率為一般人的2至3倍，平均提早5年發病，且病程越長、病情越重，風險越高。

柯怡謀也提到，乾癬雖現已有新的治療方式，但由於皮膚病灶型態相當多變化，有的患者罹病到確診時間漫長，更常與心血管疾病等共病相互牽連，形成「骨牌效應」讓病況加重，讓患者在生活工作、心理甚至經濟上都易受挫。

「生物製劑治療對乾癬中重症患者來說真的很重要。」阿平直言，使用生物製劑這兩年當中，他的生活恢復的跟正常人一樣，但只要兩年期限一到、停藥後，半年內乾癬又復發了。除了得更早起努力清潔外，回歸傳統治療的效果也不好，真的是很折磨和痛苦，盼健保署「免下車條款」能真正落實。

柯怡謀強調，唯有早期診斷、整合醫療照護與政策支持，才能中斷「乾癬共病連環扣」，降低死亡與失能風險，讓病友在治療皮膚和關節的同時，也守護「全人」的健康。