國二少女罹糖尿病！三餐吃這些「血糖飆13％」　媽哭喊：我害了她

糖尿病與遺傳及生活習慣息息相關。（圖／記者趙于婷攝）

▲糖尿病與遺傳及生活習慣息息相關。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

糖尿病逐漸年輕化，竟有14歲女國中生確診第二型糖尿病！營養師高敏敏分享案例指出，一名國二少女因長期外食、攝取大量精緻糖，三餐幾乎都含糖量驚人，下午還固定吃3顆車輪餅，導致血糖失控。媽媽得知後崩潰哭喊，「是我害了她一輩子！」

高敏敏在節目《醫師好辣》中提到，這名少女由母親帶來門診時，抽血結果顯示糖化血色素高達12%至13%，遠超正常值5.6%，確診第二型糖尿病。少女在衛教過程中全程低頭沉默，像是在懺悔，而媽媽則激動表示，因平時忙於工作，早餐都買外食、午餐讓女兒去福利社買麵包，放學後再買車輪餅當點心，晚餐則全家外出用餐，長期下來不知不覺讓孩子吃進大量糖分。

高敏敏指出，以一名每日攝取1500大卡的女性為例，精緻糖攝取量應低於總熱量的10%，換算僅約4至8顆方糖；許多看似健康的飲品如蔬果汁，含糖量卻高達6顆方糖，一不注意就超標，呼籲家長警覺，台灣每年新增6至7百名青少年糖尿病患者，飲食習慣正是關鍵因素。

高敏敏也提供「點心紅綠燈」供家長參考。綠燈食物（低糖）包括愛玉冰、仙草、豆花、堅果等；黃燈食物如布丁、冰淇淋、巧克力牛乳糖分偏高；紅燈則是豬肉乾、蜜餞、果乾等高糖高油點心。高敏敏提醒，「想給孩子補充能量，先看看糖有沒有超標！」

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些「血糖飆13％」　媽哭喊：我害了她

