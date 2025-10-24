空轉平台當機「澎湖口癌男轉送延誤」　衛福部認了：研擬雙機備援

▲衛福部空中轉診後送平台昨晚出現當機。（圖／資料照）

澎湖一名口腔癌男患者出現急性呼吸衰竭，昨晚間啟動空中轉診作業，但衛福部空中轉診後送遠距醫療會診平台系統當機，導致患者延誤1.5小時才送到高雄榮總。對此，衛福部今（24）證實，昨晚系統確實有故障，廠商檢查發現參數設定異常，會進行系統檢討，也研議增加「雙機系統」。

根據媒體報導，澎湖縣望安鄉一名50歲男性口腔癌患者，因出現急性呼吸衰竭，須立即空中轉診後送，但衛生所上傳病歷資料、申請後送時，卻發現空轉平台無法登入的狀況，導致患者延誤近90分鐘才順利搭上直升機。且根據當地醫護透露，平台已經不是第一次當機。

根據規定，空轉中心接獲尋求協助時，要在15分鐘內審查完畢。衛福部照護司長蔡淑鳳今受訪時回應，昨晚9點20分確實發現系統故障，當時立刻改以紙本傳真，昨天晚上9點45分收到傳真後，9點52分就完成核准，同時通知空警、衛生所做後送和起飛準備。

蔡淑鳳說明，昨晚間發現系統異常後，已經立刻請廠商處理，今天早上9點6分已恢復正常作業，今日也有金門申請後送案件，系統已經正常運作中，另根據廠商回報，初估是澎湖七美、蘭嶼端參數設定有問題，現在正進行全盤檢視，會對廠商進行必要裁罰，內部也會研議「雙機系統作業」，空轉中心系統故障時，能有另一個備案做替代支援。