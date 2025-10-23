衛福部查閃兵先揪「複檢高血壓異常」　若醫師勾結造假恐撤照

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人閃兵案延燒，衛福部已發文請台北市衛生局調查負責複檢的台大、北榮和三軍總醫院。衛福部醫事司司長劉越萍今（23）日直言，大型醫學中心體檢經手人員眾多，要造假「從頭到尾都覺得好怪」，但會透過本次案件來系統性回溯兵役複檢資料，先從「高血壓異常個案」釐清開診斷書醫師與醫院管理是否有疑問，若真有醫師勾結造假，最嚴重恐撤照。

內政部長劉世芳昨日承認有「特定不肖醫師」配合閃兵集團造假，更提到112年全體役男「免役率高達16%」，但對照現在全台健保資料，認定免役率不可能這麼高，且發現很多偽造不實陳述，過程涉及造假，內政部會跟國防部啟動體位標準修正。

衛福部醫事司昨日發文請台北市衛生局調查，重點在「負責複檢」的台大醫院、台北榮總和三軍總醫院，基本上需要兩周時間釐清。

劉越萍今日晚間受訪表示，由於目前揭露案件多與高血壓有關，且複檢結果是判定役別關鍵，所以會從台大、北榮、三總3家負責複檢醫院，並優先從高血壓異常申請免役的複檢個案著手，回溯檢視相關病歷與診斷流程。

劉越萍坦言，閃兵相關案件檢調正在偵查內容不公開，衛福部無法取得相關資料，尚無法針對特定個案進行了解，「衛福部與地方衛生局都覺得案件很奇怪，複檢醫院不是小診所，都是大醫院，經手人員眾多，從醫檢師、護理師、醫師，要如何去造假？」

劉越萍說，北市衛生局今日已經發函給3家醫院，請院方先整理資料，釐清哪些醫師開立高血壓免役比例較高，「也要去了解醫院管理是否有需要調整改進之處，或者都沒有問題也要還人清白。」但如果真的有發現醫師個人與外部集團勾結、開立不實診斷書，後續一定會送懲戒，涉及偽造文書也要移送檢調，最嚴重不排除撤照。

3家醫院都表示會配合調查，台大、北榮認為在調查結果沒有出來之前，請勿有過度的臆測和批評。台大醫院發言人陳彥元表示，兵役複檢程序嚴謹，有弊端可能性極低。

北榮院長陳威明則感嘆，「詐騙猖獗的時代，看個病都要預防詐騙，實在悲哀！」他也建議以後兵役體檢複檢回歸給更專業的軍方醫院處理，台大、榮總專心治療重症，不應該去做兵役體檢，增加治療重症醫師的負擔。

三總院長陳元皓晚間表示，自今年2月迄今，三軍已依軍醫局指導，針對役男血壓複檢，一律安排住院(ICU加護病房)實施24小時連續動脈血壓監測、心電圖、X光、血液及尿液等相關檢查，以嚴謹體位判定，維護兵役公平。

陳元皓強調，至目前為止未曾有醫師遭檢調約詢調查，後續將秉持勿枉勿縱原則及指導，全力配合檢調偵辦、打擊不法，維繫社會大眾對國軍醫療體系之肯定與信心。