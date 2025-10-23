ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

藝人閃兵　醫憶「全村役男得思覺失調症」超瞎真相

記者陳俊宏／綜合報導

藝人閃兵案延燒，新北檢發動第三波拘提行動，陳柏霖、修杰楷、Energy張書偉、坤達以及棒棒堂小杰都涉案。精神科醫師楊聰財曾當過軍營的精神科主任，他回憶，當年某村不到30人要當兵，竟都有思覺失調症的診斷證明，後來經過會談，確認只有一名役男是真正精神疾病，其他人是假裝的。他直言，此事很瞎。

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）

修杰楷、陳柏霖、張書偉、坤達分別以50萬元交保，棒棒堂小杰（廖允杰）則以35萬元交保。據悉，坤達應訊時坦承犯行，坦言在2005年確實因氣胸開刀，但當時年輕術後恢復不錯，在2010年面臨兵役問題時，擔心體檢合格需要服役，因此透過友人介紹找上閃兵集團主嫌陳志明，付了約20萬至30萬元報酬，取得高血壓假病歷免役。

Energy書偉坦承花15萬，棒棒堂小杰坦承花30萬元，找閃兵集團偽造高血壓免服兵役。陳柏霖也表示，當初以10萬元的金額偽造高血壓病歷，進而免役。

▼坤達遭上銬拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼坤達閃兵移送。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，修杰楷原先正常體位，花15萬元「假扮高血壓」意圖免役，但最後獲得「替代役」資格，本來想繼續拚免役，但後來想想算了，遂入伍服替代役。

藝人閃兵案延燒，精神科醫師楊聰財曾接受《ETtoday新聞雲》專訪提到，當年從國防醫學院畢業後，必須當兩年的義務役，在軍中就常會看到同袍三不五時有精神障礙狀況。

《自由時報》報導，楊聰財曾當過軍營的精神科主任，他回憶，在某村不到30人要當兵，竟都有思覺失調症的診斷證明，他對「集體生病」直覺不對勁；後來經過會談，確認只有一名役男是真正精神病，其他人是假裝的。他直言，此事很瞎。

閃兵 楊聰財

