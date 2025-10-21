打新冠mRNA疫苗竟延命？研究：晚期癌症患者壽命幾翻倍

▲研究顯示，新冠疫苗有延長癌症患者壽命的用途。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一項由佛羅里達大學（University of Florida）與德州大學安德森癌症中心（University of Texas MDAnderson Cancer Center）共同主導的最新研究顯示，晚期肺癌與皮膚癌患者若在開始免疫治療後100天內接種新冠病毒（COVID-19）mRNA疫苗，其平均壽命明顯延長。研究團隊指出，這項結果或許將成為癌症醫學史上的重大轉折。

根據《每日科學》（Science Daily）報導，研究團隊分析了超過1,000名在安德森癌症中心接受治療的病人資料，發現接種mRNA疫苗的患者存活時間遠高於未接種者。

佛羅里達大學健康系統兒童腫瘤科醫師塞尤爾（EliasSayour，M.D.，Ph.D.）指出，這項成果不僅是十多年來研究mRNA抗癌技術的重要里程碑，更顯示出疫苗對免疫系統重新設定與強化的潛力。他表示，這可能開啟「通用癌症疫苗」的研發新方向，使疫苗成為所有癌症病患皆可受惠的治療手段。

研究發表於10月19日在德國柏林舉行的2025年歐洲腫瘤醫學學會年會（European Society for Medical Oncology Congress）。塞尤爾團隊在過去八年專注於結合脂質奈米粒子與mRNA技術的研究，他們發現，誘發強烈免疫反應並不一定要針對特定腫瘤蛋白，只需讓身體像對抗病毒一樣喚醒免疫系統。當研究人員將這類「非特異性」mRNA疫苗與免疫檢查點抑制劑共同使用時，實驗小鼠出現顯著的抗腫瘤反應，顯示疫苗能提升治療反應率。

這項結果促使研究人員好奇，新冠疫苗是否在癌症病患中也會產生相似的免疫激活效果。格里平（AdamGrippin，M.D.，Ph.D.）帶領的團隊分析了2019年至2023年間，接受免疫治療的第3期與第4期非小細胞肺癌（non-small cell lung cancer）與轉移性黑色素瘤（metastatic melanoma）患者的臨床資料。結果顯示，在免疫治療後100天內接種新冠mRNA疫苗的患者，中位存活期幾乎翻倍。肺癌病人的中位存活期由20.6個月上升至37.3個月；黑色素瘤患者則由26.7個月提高至約30至40個月，部分患者在資料收集時仍在世，顯示疫苗效應可能持續。

值得一提的是，如果是接種傳統非mRNA疫苗（如流感或肺炎疫苗）的患者，其並未出現壽命延長的情況，顯示效果來自mRNA技術本身。

佛羅里達大學進一步以動物實驗驗證，發現將mRNA新冠疫苗與免疫治療藥物結合，可讓原本無反應的腫瘤轉為可治療狀態。塞尤爾形容，mRNA疫苗像是「照明彈」，能引導免疫細胞從腫瘤區移向淋巴結，從而激發更有效的免疫攻擊。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）mRNA專家考勒（Jeff Coller，Ph.D.）則指出，這項成果顯示「曲速行動」（Operation Warp Speed）在新冠疫苗開發之外仍持續發揮深遠影響。他說：「這證明了mRNA藥物的真正力量，顯示它們正在改變癌症治療的方式。」

下一階段，研究團隊計畫透過「一佛羅里達加臨床研究網」（OneFlorida+ Clinical Research Network）展開大型臨床試驗，涵蓋佛羅里達州、阿拉巴馬州、喬治亞州、阿肯色州、加州與明尼蘇達州的醫療機構。該聯盟領導人貝琪・申克曼（Betsy Shenkman，Ph.D.）表示，研究的目標是將學術成果帶入臨床現場，讓更多病人受益。

