秋老虎害「秋燥」　醫推保養重點：多按2穴位緩解

秋老虎來襲！醫師建議多按穴位保養。

文／李建志醫師

就中醫的觀點上，認為我們的身體是大自然的一部分，我們的所作所為也受到外在環境的影響。例如在冬天的時候，溫度下降冷颼颼，影響到身體的循環，手腳特別容易冰冷。

在秋天的時候，此時氣溫開始逐漸下降，晝夜溫差變大，夏季的炎熱接近尾聲，涼爽舒適乾燥的季節來臨；但奇怪的是這時候，總是覺得特別熱，這時候的天氣，又稱為「秋燥」，也就是大家所說的「秋老虎」，英文又稱為Indian summer。

秋老虎季節更要小心中暑

即然是秋老虎，不要小看炎熱的天氣，這樣的天氣就跟夏天的酷暑一樣也會中暑。所謂的中暑即外來的熱邪影響到人體，造成排汗異常，體溫過高，甚至會有頭痛、頭暈及想吐而脈呈現「數脈」或「弦脈」。

還有一種狀況是在炎熱的天氣下，頻繁進出冷氣的環境，身體對冷熱的調控產生異常的情況，易容易胸悶、頭暈、疲倦和注意力不集中。遇到這種狀況時不用緊張，可以至診所開立相關清暑熱的中藥服用，很快地身體就可以恢復正常。

秋燥的原因即是這時候天氣早晚溫差大，晚上較低溫，水氣易凝結，白天又特別地炎熱，水氣又變得更少，容易化燥，這樣的環境易引起呼吸系統的疾病，例如過敏性鼻炎、上呼吸道感染、咳嗽和鼻塞，也容易影響肺臟。

就中醫的臟腑來說，肺臟除了呼吸氣體交換外，還跟免疫力、皮膚的乾燥，甚至是排便的狀況有關，每每在秋季看診時，特別是過敏性鼻炎和腸胃消化道問題的患者特別多，這時候除了治療症狀之外，還會特別加上補肺氣的中藥，這樣才能治標又治本。

近期治療一位女性患者，大約60歲左右，長期受到過敏性鼻炎的困擾，特別是秋季時，鼻子容易鼻塞、流鼻水、怕冷及頭暈，透過中藥及針灸的治療，鼻塞的症狀就大幅度的改善，身體怕冷的狀況也減緩很多，而且鼻塞改善會增加氧氣的交換，也會讓身體代謝效率往上加，至現在為止，過敏性鼻炎的症狀也都沒有發作。

立秋保養3要點

立秋時，要注意以下幾點，才能在秋天時保健養生，增加身體健康

1.要適當的補充水份：秋燥即外在環境水分減少，因此要適當的補充體內的水份，而且也比平常的量還多，因為外在的環境會讓體內的水份散發的更快。

2.減少燒烤炸辣的食物：避免口味重的食物，特別要減少生薑和花椒的辛香料使用，麻辣類的食物更要盡量避免，秋老虎就是熱，避免熱上加熱。

3.多補充滋陰潤燥的食物：白木耳、黑木耳、蓮藕、薏苡仁、燕窩、蜂蜜、山藥，如果可以的話，烹調的過程還可以加上玉竹、沙參、石斛及麥門冬等中藥加強補陰的效果。

兩穴位幫助緩解秋燥不適

提供二個穴位，可以適當地按摩減緩秋燥所造成的症狀出現。

合谷穴

• 位置：手部虎口，大拇指與食指掌骨間靠近食指處，按壓時會有酸酸尖銳的感覺。

• 功效：此穴位可以預防感冒、減少鼻塞及緩解疼痛。

大椎穴

•位置：在低頭時，脖子和背部相接的地方，有的人會有明顯骨頭隆起，大椎穴就在它的下方凹陷處，即在第七頸椎棘突與第一胸椎棘突之間隙。

•功效：可以益氣、退熱、補虛，特別是有中暑的症狀出現時，按壓大椎穴，並往下順著脊椎旁邊肌肉按摩可以緩解症狀的出現。

