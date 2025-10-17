男子疲累誤當中暑　一覺醒來「右眼外偏無法動」竟是中風

▲員榮醫院神經內科陳彥秀醫師，診斷黃姓男子右眼無法轉動，是因腦部中風引發。（圖／員榮醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

50多歲黃姓男子某天覺得疲累以為中暑，想說睡一覺就會好，沒想到醒來看東西模糊不清楚，一開始也不太在意，後來太太看他「右眼眼球卻偏向一邊」，提醒不太對勁才趕緊就醫，結果竟然是缺血性腦中風。醫師提醒，眼球活動無力、單側眼皮下垂、看東西模糊或複視，可能是腦中風警訊，千萬不要輕忽，避免錯過黃金治療時間。

收治個案的員榮醫院神經內科醫師陳彥秀指出，患者右眼眼球偏向外側，無法往內側移動，左眼活動正常；四肢肌力完全正常，也沒有嘴歪的情況，說話也清楚，患者還出現頭暈情況，分析是因為眼睛無法對焦，會造成視力模糊、步態不穩，才會頭暈；後續隨即安排MRI（磁振造影）影像檢查，發現患者腦幹有一個小病灶，證實是缺血性腦中風。

▲一名50多歲男子左側腦幹中風，左眼可正常轉動，但右眼眼球(紅圈處)卻偏向一邊，到員榮醫院接受神經內科陳彥秀醫師治療後已康復。

陳彥秀表示，許多人以為中風一定會出現手腳無力、嘴角歪斜等症狀，但中風的表現多樣化，需要緊急就醫，由專業醫生來評估，才能接受最及時的治療。

以黃先生為例，一隻眼睛活動正常，但另一隻眼睛卻無法往內側移動，這樣突然發生的情況，除中風外，還需要考慮其他原因，如糖尿病相關的血管病變，神經免疫性疾病例如重症肌無力，多發性硬化症，泛視神經脊髓炎等。

陳彥秀說明，黃先生後續治療服用抗血小板或抗凝血藥物來預防再次中風，後續配合復健改善，持續規則服藥與追蹤，目前恢復良好。

醫師指出，判斷中風的法則主要為「FAST」，用於快速辨識臉部、手臂、說話的症狀，F為請對方微笑，觀察嘴角是否歪斜或臉部兩側不對稱。A為手臂無力下垂。請對方雙手平舉，觀察是否有一隻手無力下垂。S為說話不清或困難。請對方說一句簡單的話，觀察是否口齒不清、含糊不清或無法表達。T 指搶時間。