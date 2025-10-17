昆凌食譜養出好身材　醫曝真相：久坐上班族不適合

▲昆凌日前分享三餐食譜，醫師提醒不是人人適用。(圖／記者湯興漢)

記者邱俊吉／綜合報導

藝人昆凌的苗條身材備受追捧，她日前分享瘦身秘訣，三餐都相當自律，早餐只攝取高蛋白與低GI碳水，例如水煮蛋、香蕉配黑咖啡，午餐相對放鬆，晚餐則儘量「戒掉澱粉」，並盡量挑選原型食物；醫師指出，其實這種吃法不適合每個人，例如胃食道逆流、久坐上班族等，民眾仿效要注意。

減重專科醫師劉家嘉在臉書寫道，昆凌的食譜簡單講就是早上吃「蛋白、香蕉、黑咖啡」，中午正常吃、不撐飽，晚上蔬菜、蛋白為主並注意少碳水，這樣的飲食結構雖能達到以蛋白質開啟代謝、控制熱量攝取的效果 ，卻不是人人都能照辦。

以早餐來說，昆凌的食譜可穩定血糖、啟動代謝、提升專注力，但空腹喝咖啡容易胃酸過多，且熱量偏低，容易疲倦，不適合有胃食道逆流、早上容易頭暈或低血糖者；再看中餐，昆凌輕鬆吃但不撐飽，而八分飽雖能避免血糖劇烈波動，並可維持代謝，但餐點若較油膩或偏精緻，仍可能熱量超標，不適合久坐、不運動、晚餐又容易吃多的人。

至於昆凌的晚餐，以蔬菜與蛋白為主，並盡量避免碳水化合物，雖能使晚間代謝更穩定，也減少脂肪囤積，但完全不吃碳水，其實容易使血糖過低，甚至影響睡眠，不適合本身血糖已不穩，或晚上容易失眠，或夜間運動量較大者。

劉家嘉寫道，根據研究，不論是低碳、斷食或熱量控制飲食，平均操作3個月後的體重，均大約下降 3%至5%，差異不會很大，故若要仿效明星飲食，仍應依個人體質及作息進行調整，不可忽視身體反應。

劉家嘉提醒，減重真正能奏效的關鍵，不是「吃得少」，而是「吃得剛剛好、能持之以恆」，再配合運動，才是最健康的瘦身方式。